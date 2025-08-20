Trend Galeri Trend Yaşam İNDİRİMLER REYONLARDA! ŞOK aktüel kataloğu 20-26 Ağustos 2025 fırsat broşürü: Tereyağı, şampuan, peynir, deterjanlar...

İNDİRİMLER REYONLARDA! ŞOK aktüel kataloğu 20-26 Ağustos 2025 fırsat broşürü: Tereyağı, şampuan, peynir, deterjanlar...

ŞOK aktüel 20 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftada birbirinden indirimli ürünlerde alışverişseverler için fırsatlar bulunuyor. Temel gıdadan, temizlik malzemelerine, kuru yemişlerden, hijyen ürünlerine kadar birçok farklı kategoride ürün raflara diziliyor. Bu haftanın öne çıkanları içinde toz deterjan, şampuan çeşitleri Yüzey temizleyici ve süt ürünleri bulunuyor. Süt ürünlerinden tereyağı, peynir ve yoğurt çeşitleri fiyatlarıyla dikkat çekiyor: İşte ŞOK aktüel 20-26 Ağustos indirimli ürünler ve fiyat listesi…