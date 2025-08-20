Trend Galeri Trend Yaşam BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ🔥| Tarım Kredi aktüel katalog 20-31 Ağustos 2025: Terlik, tencereler, deterjanlar, çay, tavuk,

Tarım Kredi Kooperatif Market'te 20-31 Ağustos tarihleri arasında sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor.Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri kapsamında turşu kavanozları, tencere çeşitleri, yumuşatıcılar, çamaşır deterjanları, leke çıkarıcı sprey cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Kadın erkek terlik çeşitleri, çay, tavuk, bal, böcek ilacı, un, diş fırçası alışveriş tutkunları için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 20-31 Ağustos aktüel kataloğu ve fiyat listesi...