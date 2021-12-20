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İngiltere'den çarpıcı Omicron araştırması! İşte Omicron varyantının etkisi...

İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları,Omicron varyantı ile ilgili çalışma sonuçlarını açıkladı. Omicron varyantında ciddi hastalık riskinin düşük olduğunu belirten uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. İşte Omicron varyantının belirtileri ve etkisi...

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 15:34
İngiltere’den çarpıcı Omicron araştırması! İşte Omicron varyantının etkisi...

İlk olarak 25 Kasım'da Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili İngiltere'de araştırma sonucu geldi. İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, Omicron üzerinde yaptıkları çalışmanın sonucunu açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere’den çarpıcı Omicron araştırması! İşte Omicron varyantının etkisi...

CİDDİ HASTALIK RİSKİ DÜŞÜK

Mikrobiyoloji uzmanları, Omicron'un Delta ve diğer varyantlara göre yetersiz ve verimsiz bir şekilde kendini insan akciğerlerinde çoğalttığı için 'ciddi hastalık' riskinin düşük olduğunu açıkladı.

İngiltere’den çarpıcı Omicron araştırması! İşte Omicron varyantının etkisi...

3. DOZ VURGUSU

Ancak diğer yandan 2 doz aşının Omicron varyantı üzerinde etkisinin düştüğü ve üçüncü doz aşının kısa vadede Omicron üzerinde etkili olacağını vurgulandı.

İngiltere’den çarpıcı Omicron araştırması! İşte Omicron varyantının etkisi...

ÖLÜMCÜL RİSKİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜYOR

Cambridge Üniversitesi bünyesinde bulunan Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (CITIID), Omicron üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda elde ettikleri bulguları Cuma günü paylaştı

İngiltere’den çarpıcı Omicron araştırması! İşte Omicron varyantının etkisi...

Bulgulara göre, Omicron insan akciğerlerinde kendini yetersiz ve verimsiz bir şekilde çoğalttığı için hastaneye yatış veya ölümcül riskin büyük oranda düştüğü tespit edildi.

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