İngiltere’den çarpıcı Omicron araştırması! İşte Omicron varyantının etkisi...

İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları,Omicron varyantı ile ilgili çalışma sonuçlarını açıkladı. Omicron varyantında ciddi hastalık riskinin düşük olduğunu belirten uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. İşte Omicron varyantının belirtileri ve etkisi...

İlk olarak 25 Kasım'da Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili İngiltere'de araştırma sonucu geldi. İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, Omicron üzerinde yaptıkları çalışmanın sonucunu açıkladı. İşte detaylar...

CİDDİ HASTALIK RİSKİ DÜŞÜK Mikrobiyoloji uzmanları, Omicron'un Delta ve diğer varyantlara göre yetersiz ve verimsiz bir şekilde kendini insan akciğerlerinde çoğalttığı için 'ciddi hastalık' riskinin düşük olduğunu açıkladı.

3. DOZ VURGUSU Ancak diğer yandan 2 doz aşının Omicron varyantı üzerinde etkisinin düştüğü ve üçüncü doz aşının kısa vadede Omicron üzerinde etkili olacağını vurgulandı.

ÖLÜMCÜL RİSKİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜYOR Cambridge Üniversitesi bünyesinde bulunan Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (CITIID), Omicron üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda elde ettikleri bulguları Cuma günü paylaştı