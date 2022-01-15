İnsanlık yeryüzünden silinecek! Dünya bu korkutucu açıklamaları konuşuyor!

Gittiği askeri üssün yüksek teknolojiyle donatıldığını anlatan Lewis Walker, üssü ziyaret ettiğinde ışınlanma ve zihin okuma gibi pek çok teknolojik aletle karşılaşmış. Zaman makinesinin insanlara 2028 yılında tanıtılacağını söyleyen Lewis Walker, yolculuğu sırasında karşılaştığı zaman yolcularından bazılarının gelecekte insanlığın yok olacağını söylediğini de anlattı.

Lewis Walker, 4413 yılından geldiğini ileri sürüyor. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Lewis, gençlik yıllarında babası sayesinde İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başladığını belirtiyor.

Birkaç yıl bakanlıkta çalıştığını belirten zaman yolcusu 1977 yılında son derece gizli zaman makinesi test görevi için seçildiğini söylüyor. Görevi kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin ödeme alacağını öne süren zaman yolcusu, son derece gizli bir askeri üsse gittiğini ifade ediyor.

Askeri üstte ışınlanma ve zihin okuma gibi son derece yüksek teknolojilerin bulunduğunu iddia eden zaman yolcusu zaman makinesini üçgen biçiminde büyük bir cihaz olarak tanımlıyor. Özel kıyafetler giyerek zaman makinesine giren Lewis kendisini son derece beyaz bir hastane odasında buluyor.