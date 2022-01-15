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İnsanlık yeryüzünden silinecek! Dünya bu korkutucu açıklamaları konuşuyor!

Dünya'da yaşamın sona ermesi, insanlığın yok olmasıyla ilgili çeşitli kıyamet senaryoları zaman zaman gündeme geliyor. Uzaylıların saldırısı, büyük bir gök taşının çarpması, yapay zekanın savaş ilan etmesi vs... gibi ihtimallerin gerçekleşebileceği vurgulanıyor. 2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking de uyarılarda bulunmuştu. Lewis Walker isimli bir kişi insanlığın son bulmasıyla ilgili yeni bir tartışma başlattı. İngiltere'de doğup büyüdüğünü söyleyen Walker, 4413 yılından geldiğini belirtti ve gelecek hakkında kan donduran açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:10
İnsanlık yeryüzünden silinecek! Dünya bu korkutucu açıklamaları konuşuyor!

Gittiği askeri üssün yüksek teknolojiyle donatıldığını anlatan Lewis Walker, üssü ziyaret ettiğinde ışınlanma ve zihin okuma gibi pek çok teknolojik aletle karşılaşmış. Zaman makinesinin insanlara 2028 yılında tanıtılacağını söyleyen Lewis Walker, yolculuğu sırasında karşılaştığı zaman yolcularından bazılarının gelecekte insanlığın yok olacağını söylediğini de anlattı.

İnsanlık yeryüzünden silinecek! Dünya bu korkutucu açıklamaları konuşuyor!

Lewis Walker, 4413 yılından geldiğini ileri sürüyor. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Lewis, gençlik yıllarında babası sayesinde İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başladığını belirtiyor.

İnsanlık yeryüzünden silinecek! Dünya bu korkutucu açıklamaları konuşuyor!

Birkaç yıl bakanlıkta çalıştığını belirten zaman yolcusu 1977 yılında son derece gizli zaman makinesi test görevi için seçildiğini söylüyor. Görevi kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin ödeme alacağını öne süren zaman yolcusu, son derece gizli bir askeri üsse gittiğini ifade ediyor.

İnsanlık yeryüzünden silinecek! Dünya bu korkutucu açıklamaları konuşuyor!

Askeri üstte ışınlanma ve zihin okuma gibi son derece yüksek teknolojilerin bulunduğunu iddia eden zaman yolcusu zaman makinesini üçgen biçiminde büyük bir cihaz olarak tanımlıyor. Özel kıyafetler giyerek zaman makinesine giren Lewis kendisini son derece beyaz bir hastane odasında buluyor.

İnsanlık yeryüzünden silinecek! Dünya bu korkutucu açıklamaları konuşuyor!

Zaman yolcusu gördüğü bir robota hangi yılda olduğunu soruyor ve '4413 yılındayız' cevabını alıyor. Hastanenin son derece modern olduğunu belirten Lewis, hastanede yalnızca robotların çalıştığını iddia ediyor.

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