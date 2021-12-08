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Instagram başkanı Adam Mosseri açıkladı! Daha sıkı denetim olacak

Instagram, TikTok'la sıkı bir rekabet içinde. Popüler platform yükselmekte olan kısa video trendinde rakibinin gerisinde kalmamak için atılımlar yapıyor. Geçtiğimiz haftalar içinde Reels videolarla olan etkileşimin daha çok artması için bir takım yenilikler platforma eklenmişti. Şimdi de Instagram'dan ergenlik çağındaki genç kullanıcılara yönelik bir açıklama geldi. 8 Aralık'ta yeni bugün ABD Kongresinde ifade verecek olan Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, şirketin sitesinden yayımladığı açıklamada, ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını belirtti.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 08.12.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:39
Instagram başkanı Adam Mosseri açıkladı! Daha sıkı denetim olacak

Mosseri, Instagram'ın genç kullanıcılara önerilen ve gösterilen içeriklerin ve hesapların daha sıkı denetleneceğini vurguladı. Açıklamasında platforma gençler için getirdikleri "mola ver" özelliği sayesinde programı belirli süre kullanan gençlerin ara vermeye teşvik edileceğine dikkati çeken Mosseri, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da bugün devreye giren bu özelliğin diğer ülkelerde gelecek yılbaşında başlayacağını bildirdi.

Instagram başkanı Adam Mosseri açıkladı! Daha sıkı denetim olacak

Mosseri, Instagram'da kullanıcıların kendisini takip etmeyen ergenlik çağındaki kullanıcıları etiketlemesinin artık engellendiğini de bildirdi.

Instagram başkanı Adam Mosseri açıkladı! Daha sıkı denetim olacak

Ocak ayından itibaren genç kullanıcıların içeriklerini ve önceden aldıkları beğeni ve yorumları topluca silme özelliği getirileceğini de duyuran Mosseri, gelecek martta ise ailelerin çocuklarının uygulamada geçirdikleri süreyi kontrol edebilmelerini sağlayacak yeni bir aracın kullanıma sunulacağı bilgisini verdi.

Instagram başkanı Adam Mosseri açıkladı! Daha sıkı denetim olacak

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, eylül ortasında yayımladığı haberde, Facebook ürünleri ile çocuk ve gençlerin zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmış, rapordaki bulgular tartışmalara neden olmuştu.

Instagram başkanı Adam Mosseri açıkladı! Daha sıkı denetim olacak
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