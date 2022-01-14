Instagram ilk olarak Türkiye'de test etmeye başladı! Instagram hikayelerde (Story) büyük değişiklik

Instagram, TikTok'la büyük bir rekabet içinde. TikTok'la birlikte kısa video özelliği kullanıcılar arasında iyice popüler hale gelmişti. Instagram da bu yüzden kendi kısa video özelliği olan Reels üstüne odaklanmıştı. Şimdi Instagram hikayelerde yaptığı yenilikle TikTok'a biraz daha benzemeye başladı. Öyle ki bu özellik sayesinde hikayeler, dikey yönde kaydırılarak atlanabilecek. Instagram'ın yeni özelliği, kullanıcılara alıştığımızdan farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Instagram kullanıcıları bilirler; hikayelere girip dikey düzemler kaydırma yapılırsa, ya hikaye yanıtlanır ya da hikaye sayfasından çıkılır. Türkiye'de test edilmeye başlayan yeni özellik, bu durumu değiştiriyor. Kullanıcılar artık, dikey yönlü kaydırma yaptıklarında başka bir kullanıcının hikayesini izleyebilecekler. Hikayelerin yanıtlanmasına imkan tanıyan bölümse ekranın altına gömülü olarak kalacak.

Edinilen bilgilere göre Instagram'ın Türkiye'de test ettiği özellik, Brezilya'da da çok küçük bir kullanıcı kesimi ile test ediliyor. Bu da Instagram'ın TikTok benzeri dikey kaydırma özelliğinin yakın bir gelecekte daha fazla ülkede önce test edileceğini, sonra da kullanıma sunulacağını düşündürüyor. Ancak Instagram, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yani bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı henüz bilinmiyor.