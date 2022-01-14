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Instagram ilk olarak Türkiye'de test etmeye başladı! Instagram hikayelerde (Story) büyük değişiklik

Instagram, hikayeler (Story) özelliğinde bir yeniliği dünyada ilk olarak Türkiye'de test etmeye başladı. Bu değişiklikle birlikte hikayeler TikTok'taki gibi olacak. Peki bu yenilik nedir, ne zaman kullanıma sunulacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 10:13
Instagram ilk olarak Türkiye’de test etmeye başladı! Instagram hikayelerde Story büyük değişiklik

Instagram, TikTok'la büyük bir rekabet içinde. TikTok'la birlikte kısa video özelliği kullanıcılar arasında iyice popüler hale gelmişti. Instagram da bu yüzden kendi kısa video özelliği olan Reels üstüne odaklanmıştı. Şimdi Instagram hikayelerde yaptığı yenilikle TikTok'a biraz daha benzemeye başladı. Öyle ki bu özellik sayesinde hikayeler, dikey yönde kaydırılarak atlanabilecek. Instagram'ın yeni özelliği, kullanıcılara alıştığımızdan farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Instagram ilk olarak Türkiye’de test etmeye başladı! Instagram hikayelerde Story büyük değişiklik

Instagram kullanıcıları bilirler; hikayelere girip dikey düzemler kaydırma yapılırsa, ya hikaye yanıtlanır ya da hikaye sayfasından çıkılır. Türkiye'de test edilmeye başlayan yeni özellik, bu durumu değiştiriyor. Kullanıcılar artık, dikey yönlü kaydırma yaptıklarında başka bir kullanıcının hikayesini izleyebilecekler. Hikayelerin yanıtlanmasına imkan tanıyan bölümse ekranın altına gömülü olarak kalacak.

Instagram ilk olarak Türkiye’de test etmeye başladı! Instagram hikayelerde Story büyük değişiklik

Edinilen bilgilere göre Instagram'ın Türkiye'de test ettiği özellik, Brezilya'da da çok küçük bir kullanıcı kesimi ile test ediliyor. Bu da Instagram'ın TikTok benzeri dikey kaydırma özelliğinin yakın bir gelecekte daha fazla ülkede önce test edileceğini, sonra da kullanıma sunulacağını düşündürüyor. Ancak Instagram, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yani bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı henüz bilinmiyor.

Instagram ilk olarak Türkiye’de test etmeye başladı! Instagram hikayelerde Story büyük değişiklik

Instagram geliştiricileri, son dönemlerde hayli hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir yandan hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özelliğini test etmeye başlatan platform, diğer yandan profil sayfasındaki gönderilerin yerini değiştirme, durum ayarlama ve akış sayfasında gösterilecek paylaşımların sıralamasını belirleme gibi özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

(Webtekno)

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