Trend Galeri Trend Yaşam Instagram Playback özelliği açıklandı! Instagram 2021 özeti nasıl oluşturulur?

Instagram Playback özelliği açıklandı! Instagram 2021 özeti nasıl oluşturulur?

Birçok platform 2021'de kullanıcıların neler yaptığını içeren özet özelliğini açıklamış ve kullanıma sunmuştu. Mesela Spotify, abonelerin 1 yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçılar, şarkılar ve albümleri içeren 2021 dinleme özetini duyurmuştu. Instagram da 2021'deki favori hikayeleri gösteren Playback isimli özelliğini açıkladı. Peki Instagram Playback nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 14:48
Instagram Playback özelliği açıklandı! Instagram 2021 özeti nasıl oluşturulur?

Spotify ve Reddit'in ardından Instagram da yıllık inceleme trendine katıldı. Popüler sosyal medya platformu Instagram, 2021 yılının kısa bir özetini oluşturacak yeni özelliği Playback'i duyurdu.

Instagram Playback özelliği açıklandı! Instagram 2021 özeti nasıl oluşturulur?

Özellik ile Instagram, kişilerin hikâye arşivinden 10 farklı hikâyeyi seçerek tek bir içerik oluşturacak. Kullanıcılar 2021'nin özetini, paylaşmadan önce içerikte yer alan hikâyeleri kontrol ederek, istediği gibi ekleme çıkarmalar yapabilecek.

Instagram Playback özelliği açıklandı! Instagram 2021 özeti nasıl oluşturulur?

Yalnızca önümüzdeki birkaç hafta kullanılabilecek Playback özelliği sayesinde oluşturulan yeni içerik, yeniden sadece hikâyede paylaşılabilecek.

Instagram Playback özelliği açıklandı! Instagram 2021 özeti nasıl oluşturulur?

Yılın son ayına girdiğimiz bugünlerde, geçtiğimiz yılın özetine Instagram hikâyeleriniz aracılıyla görmek isterseniz uygulamaya giriş yaparak Playback özelliği ile erişebilirsiniz.

Instagram Playback özelliği açıklandı! Instagram 2021 özeti nasıl oluşturulur?

Yıl boyunca en çok etkileşime geçilen hikâyelerden oluşacak kısa bir yıl özetini oluşturan yeni Instagram özelliği, uygulamanın ana sayfa ekranındaki hikâyelerin altında karşınıza çıkacak. Siz de "Anıları gör" butonuna tıklayarak 2021 yılınızın özetine erişebilirsiniz. (Instagram)

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