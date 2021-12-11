Instagram Playback özelliği açıklandı! Instagram 2021 özeti nasıl oluşturulur?

Spotify ve Reddit'in ardından Instagram da yıllık inceleme trendine katıldı. Popüler sosyal medya platformu Instagram, 2021 yılının kısa bir özetini oluşturacak yeni özelliği Playback'i duyurdu.

Özellik ile Instagram, kişilerin hikâye arşivinden 10 farklı hikâyeyi seçerek tek bir içerik oluşturacak. Kullanıcılar 2021'nin özetini, paylaşmadan önce içerikte yer alan hikâyeleri kontrol ederek, istediği gibi ekleme çıkarmalar yapabilecek.

Yalnızca önümüzdeki birkaç hafta kullanılabilecek Playback özelliği sayesinde oluşturulan yeni içerik, yeniden sadece hikâyede paylaşılabilecek.

Yılın son ayına girdiğimiz bugünlerde, geçtiğimiz yılın özetine Instagram hikâyeleriniz aracılıyla görmek isterseniz uygulamaya giriş yaparak Playback özelliği ile erişebilirsiniz.