Instagram’a yıllardır beklenen bomba özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

En popüler sosyal platformlardan biri olan Instagram yıllardır kullanıcıların büyük eksiklik olarak belirttiği bir özellik yüzünden eleştiriliyordu. Fakat Instagram'dan beklenen haber geldi. Şirket kullanıcıların talep ettiği yeniliği test etmeye başladı.

Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek. Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerinizi öne çekebilecekiniz.

Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı. Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

Diğer yandan Instagram bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı almıştı. Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti. Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu. Aralık 2021 sonundan itibaren Threads'in fişi çekildi.