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Instagram'a yıllardır beklenen bomba özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

Sonunda Instagram kullanıcılarının istediği oluyor! Yıllardır eksikliği hissedilen ve hatta bu yüzden topa tutulan Instagram düğmeye bastı. Kullanıcılar artık eski paylaşımları düzenleyebilecek. Instagram söz konusu yeniliği test etmeye de başladı. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 12:29
Instagram’a yıllardır beklenen bomba özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

En popüler sosyal platformlardan biri olan Instagram yıllardır kullanıcıların büyük eksiklik olarak belirttiği bir özellik yüzünden eleştiriliyordu. Fakat Instagram'dan beklenen haber geldi. Şirket kullanıcıların talep ettiği yeniliği test etmeye başladı.

Instagram’a yıllardır beklenen bomba özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek. Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerinizi öne çekebilecekiniz.

Instagram’a yıllardır beklenen bomba özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı. Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

Instagram’a yıllardır beklenen bomba özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

Diğer yandan Instagram bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı almıştı. Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti. Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu. Aralık 2021 sonundan itibaren Threads'in fişi çekildi.

Instagram’a yıllardır beklenen bomba özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor. Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak. Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek. Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

(NTV)

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