iPhone’u güncellemeye hazır olun! iOS 15.2’le gelen yenilikler ortaya çıktı

iOS 15.2 güncellemesiyle gelecek yenilikler nedir? Yeni güncellemeyle birlikte iPhone'a hangi özellikler eklenecek? Bu ve benzeri soruların cevapları belli oldu. Apple kısa süre önce iOS 15.2 RC 2 sürümünü çıkardı. RC sürümleri kararlı son sürümün yakında yayınlanacağının en büyük göstergesidir. iOS 15.2 RC 2 ile birlikte güncellemede yer alan yeniliklerle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

İşte iOS 15.2'le birlikte iPhone'lara gelecek olan yeni özellikler... İşletim sisteminin yeni sürümü, çocuklar tarafından kullanılan cihazlar için Mesajlar uygulamasında uygunsuz görüntü algılama, dijital miras ve ek gizlilik kontrolleri içeriyor. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz Mesajlar uygulamasına eklenen iletişim güvenliği fonksiyonu.

Görüntü algılama, Mesajlar uygulaması aracılığıyla alınan ve gönderilen resimlerdeki müstehcen içeriği tarayarak çocukları uygunsuz görüntülerden korumayı amaçlıyor. Sistem uygunsuz bir görüntü algıladığında resim bulanıklaştırılacak ve çocuk içeriğe bakmadan önce uyarılacak. Çocuklar uygunsuz bir resim göndermeye çalışırsa da aynı mekanizma devreye girecek.

iOS 15.2 ile birlikte kamera arayüzüne "makro modunu" açıp kapatmayı mümkün kılacak bir tuş da ekleniyor. Ayrıca Uygulama Gizlilik Raporu ile uygulamaların son yedi gün içinde konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza ve kişilerinize ne sıklıkta eriştiğini görebileceksiniz.