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iPhone'u güncellemeye hazır olun! iOS 15.2'le gelen yenilikler ortaya çıktı

Apple bilindiği üzere iOS 15.2 güncellemesi üzerinde çalışıyordu. Bir süreden beridir beta aşamasında olan güncelleme için artık geri sayım başladı. Kısa süre önce iOS 15.2'nin ikinci RC (Release Candidate) sürümü yayınlandı. Bu sürümle birlikte 15.2'le gelecek yenilikler ortaya çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan iOS 15.2 güncellemesinin içerik detaylarına birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 14:44
iPhone’u güncellemeye hazır olun! iOS 15.2’le gelen yenilikler ortaya çıktı

iOS 15.2 güncellemesiyle gelecek yenilikler nedir? Yeni güncellemeyle birlikte iPhone'a hangi özellikler eklenecek? Bu ve benzeri soruların cevapları belli oldu. Apple kısa süre önce iOS 15.2 RC 2 sürümünü çıkardı. RC sürümleri kararlı son sürümün yakında yayınlanacağının en büyük göstergesidir. iOS 15.2 RC 2 ile birlikte güncellemede yer alan yeniliklerle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

iPhone’u güncellemeye hazır olun! iOS 15.2’le gelen yenilikler ortaya çıktı

İşte iOS 15.2'le birlikte iPhone'lara gelecek olan yeni özellikler...

İşletim sisteminin yeni sürümü, çocuklar tarafından kullanılan cihazlar için Mesajlar uygulamasında uygunsuz görüntü algılama, dijital miras ve ek gizlilik kontrolleri içeriyor. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz Mesajlar uygulamasına eklenen iletişim güvenliği fonksiyonu.

iPhone’u güncellemeye hazır olun! iOS 15.2’le gelen yenilikler ortaya çıktı

Görüntü algılama, Mesajlar uygulaması aracılığıyla alınan ve gönderilen resimlerdeki müstehcen içeriği tarayarak çocukları uygunsuz görüntülerden korumayı amaçlıyor. Sistem uygunsuz bir görüntü algıladığında resim bulanıklaştırılacak ve çocuk içeriğe bakmadan önce uyarılacak. Çocuklar uygunsuz bir resim göndermeye çalışırsa da aynı mekanizma devreye girecek.

iPhone’u güncellemeye hazır olun! iOS 15.2’le gelen yenilikler ortaya çıktı

iOS 15.2 ile birlikte kamera arayüzüne "makro modunu" açıp kapatmayı mümkün kılacak bir tuş da ekleniyor. Ayrıca Uygulama Gizlilik Raporu ile uygulamaların son yedi gün içinde konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza ve kişilerinize ne sıklıkta eriştiğini görebileceksiniz.

iPhone’u güncellemeye hazır olun! iOS 15.2’le gelen yenilikler ortaya çıktı

E-postamı gizle özelliği ise rastgele e-posta adresleri oluşturabilmenizi sağlıyor. Böylece gerçek mail adresinizi paylaşmak zorunda kalmadan mail gönderip alabiliyorsunuz. Yeni sürümde ayrıca vefat durumunda hesabınıza erişebilmesini istediğiniz kişileri dijital varisler olarak atayabilmenizi sağlayan Dijital Miras özelliği de var.

(Donanımhaber)

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