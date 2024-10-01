İRAN İSRAİL SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e misilleme füze saldırısı! Tel Aviv alarmda

İran İsrail arasında son dakika sıcak gelişmeleri yaşanıyor. Orta Doğu'daki gerilim hızla artmaya devam ediyor. İsrail, Gazze'deki olayların ardından Lübnan'a askeri operasyon başlattı. Hem hava hem de kara bombardımanlarıyla hedef alınan Lübnan'a yönelik bu saldırılara İran'dan sert bir yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hamaney'in talimatıyla İsrail'e füze saldırıları gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırıların Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah'a yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak yapıldığını açıkladı.