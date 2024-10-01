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İRAN İSRAİL SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e misilleme füze saldırısı! Tel Aviv alarmda

İran İsrail arasında son dakika sıcak gelişmeleri yaşanıyor. Orta Doğu'daki gerilim hızla artmaya devam ediyor. İsrail, Gazze'deki olayların ardından Lübnan'a askeri operasyon başlattı. Hem hava hem de kara bombardımanlarıyla hedef alınan Lübnan'a yönelik bu saldırılara İran'dan sert bir yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hamaney'in talimatıyla İsrail'e füze saldırıları gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırıların Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah'a yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak yapıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 22:24
İRAN İSRAİL SON DAKİKA: İran’dan İsrail’e misilleme füze saldırısı! Tel Aviv alarmda

İran, İsrail'e yönelik büyük çaplı bir füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyulduğunu bildirdi. İran kaynaklarına göre, yaklaşık 500 füze ateşlendi ve ses hızını aşan füzeler de kullanıldı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, saldırıya karşı devreye girdi.

İRAN İSRAİL SON DAKİKA: İran’dan İsrail’e misilleme füze saldırısı! Tel Aviv alarmda

"HANİYE VE NASRALLAH SUİKASTINA MİSİLLEME"

Saldırıya ilişkin İran'dan da açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e füze saldırısı başlattığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı duyuruda, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İRAN İSRAİL SON DAKİKA: İran’dan İsrail’e misilleme füze saldırısı! Tel Aviv alarmda

Gerçekleşen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği ikazı yapıldı.

İRAN İSRAİL SON DAKİKA: İran’dan İsrail’e misilleme füze saldırısı! Tel Aviv alarmda

Atılan füzelerden dolayı Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapılırken buu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İRAN İSRAİL SON DAKİKA: İran’dan İsrail’e misilleme füze saldırısı! Tel Aviv alarmda

İSRAİL ORDUSU: SALDIRI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre, İran'ın saldırısının devam ettiğini belirterek İsrail halkından korunaklı ve güvenli alanlarda kalmaya devam etmeleri çağrısı yapıldı.

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