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İranlı bodyguard Seyedmojtaba Hashemi gizemli ölümü: Ağzı burnu kan içinde göğsünde meyve bıçağı…
İranlı bodyguard Seyedmojtaba Hashemi gizemli ölümü: Ağzı burnu kan içinde göğsünde meyve bıçağı…
İstanbul Şişli'de gece kulübünde bodyguyardlık yapan ve amatör futbolcu olduğu öğrenilen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi'nin yaşadığı dairede cansız bedenine ulaşıldı. Göğsünde meyve bıçağı bulanan Hashemi'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:29