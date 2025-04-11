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İranlı bodyguard Seyedmojtaba Hashemi gizemli ölümü: Ağzı burnu kan içinde göğsünde meyve bıçağı

İstanbul Şişli'de gece kulübünde bodyguyardlık yapan ve amatör futbolcu olduğu öğrenilen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi'nin yaşadığı dairede cansız bedenine ulaşıldı. Göğsünde meyve bıçağı bulanan Hashemi'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:29
İranlı bodyguard Seyedmojtaba Hashemi gizemli ölümü: Ağzı burnu kan içinde göğsünde meyve bıçağı…

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi, saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı.

İranlı bodyguard Seyedmojtaba Hashemi gizemli ölümü: Ağzı burnu kan içinde göğsünde meyve bıçağı…

Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi'den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi'nin evine gitti.

İranlı bodyguard Seyedmojtaba Hashemi gizemli ölümü: Ağzı burnu kan içinde göğsünde meyve bıçağı…

AĞZI BURNU KAN İÇİNDE...

Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi'yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

İranlı bodyguard Seyedmojtaba Hashemi gizemli ölümü: Ağzı burnu kan içinde göğsünde meyve bıçağı…

Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi'nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İranlı bodyguard Seyedmojtaba Hashemi gizemli ölümü: Ağzı burnu kan içinde göğsünde meyve bıçağı…

DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi'nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı.