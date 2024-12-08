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İranlı sosyal medya fenomeni 4. Kattan yere çakıldı! İntihar mı yoksa kaza mı?

İstanbul Kağıthane'de bir dairede ikamet eden ve 2 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni genç kadın 4. Kattaki pencereden düştü. 28 yaşındaki Sara Mohseni'nin nasıl düştüğü henüz netleşmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kadın kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. 2 yaşındaki kızı ise itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:01
İranlı sosyal medya fenomeni 4. Kattan yere çakıldı! İntihar mı yoksa kaza mı?

Kağıthane'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Yıllardır İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 2 yaşındaki kızı ile Kağıthane'deki bir sitede ikamet ediyordu.

İranlı sosyal medya fenomeni 4. Kattan yere çakıldı! İntihar mı yoksa kaza mı?

Olay günü saat 10:00 sıralarında taksi ile evine geldi. Çevredekilerin bilgisine göre kızı ile birlikte eve çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerine korkunç kaza yaşandı.

İranlı sosyal medya fenomeni 4. Kattan yere çakıldı! İntihar mı yoksa kaza mı?

GİZEMLİ KAZAYI KONUŞURSA AYDINLATACAK

Genç kadın 4. Kattaki evinin penceresinden aşağı düştü.

İranlı sosyal medya fenomeni 4. Kattan yere çakıldı! İntihar mı yoksa kaza mı?

Ağır yaralanan Sara Mohseni sesleri duyup gelen çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

İranlı sosyal medya fenomeni 4. Kattan yere çakıldı! İntihar mı yoksa kaza mı?

Genç kadının 2 yaşındaki kızı ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından pencereden girilerek kurtarıldı.

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