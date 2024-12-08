İranlı sosyal medya fenomeni 4. Kattan yere çakıldı! İntihar mı yoksa kaza mı?
İstanbul Kağıthane'de bir dairede ikamet eden ve 2 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni genç kadın 4. Kattaki pencereden düştü. 28 yaşındaki Sara Mohseni'nin nasıl düştüğü henüz netleşmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kadın kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. 2 yaşındaki kızı ise itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı.
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:01