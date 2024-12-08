İranlı sosyal medya fenomeni 4. Kattan yere çakıldı! İntihar mı yoksa kaza mı?

Kağıthane'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı.



Yıllardır İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 2 yaşındaki kızı ile Kağıthane'deki bir sitede ikamet ediyordu.