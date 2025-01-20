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İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!
İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen korkunç cinayetin detayları gün yüzüne çıkıyor. Berberlik yapan 35 yaşındaki İsa Turgut'un, ormanlık alanda başına baltayla vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı.Öte yandan cinayetin cinsel istismar nedeniyle işlendiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 20.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 15:14