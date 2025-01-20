İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!

Kartepe İlçesi Suadiye mevkiinde ormanlık alanda işlenen korkunç cinayette, bölgede berberlik yaptığı öğrenilen İsa Turgut, başına balta ile vurulmuş ayrıca kulakları ve dili kesilmiş bir halde ağır yaralı olarak bulunmuş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası jandarma ekipleri, cinayet mahallinde kapsamlı bir inceleme yaparak delilleri topladı. Turgut'un yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.