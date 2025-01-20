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İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen korkunç cinayetin detayları gün yüzüne çıkıyor. Berberlik yapan 35 yaşındaki İsa Turgut'un, ormanlık alanda başına baltayla vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı.Öte yandan cinayetin cinsel istismar nedeniyle işlendiği iddia edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 15:14
İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!

Kartepe İlçesi Suadiye mevkiinde ormanlık alanda işlenen korkunç cinayette, bölgede berberlik yaptığı öğrenilen İsa Turgut, başına balta ile vurulmuş ayrıca kulakları ve dili kesilmiş bir halde ağır yaralı olarak bulunmuş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası jandarma ekipleri, cinayet mahallinde kapsamlı bir inceleme yaparak delilleri topladı. Turgut'un yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!

CİNAYET NEDENİ CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, kısa sürede olayla bağlantısı bulunduğu Y.C.B ve N.B isimli 2 kişiyi Uzunçiftlik mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayetin arkasında taraflar arasında yaşanan bir cinsel istismar meselesi olabileceği iddia edilirken, yakalanan şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye mevkiindeki dağ yolunda, 35 yaşındaki İsa Turgut isimli bir kişi, ilk edinilen bilgilere göre boğazı kesilerek öldürüldü.

İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!

Korkunç cinayetle ilgili ihbar alan jandarma ve polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, İsa Turgut'un hayatını kaybettiğini tespit ederken, cesedin bulunduğu alanda detaylı inceleme başlattı.İlk bulgulara göre, Turgut'un balta ile boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi. Ayrıca, dil ve kulaklarının da kesildiği ileri sürüldü.

İsa Turgut ormanlık alanda kulakları ve dilleri kesilmiş halde bulunmuştu! Baltalı cinayette şoke eden iddia!

Suadiye'de berber olduğu öğrenilen gencin öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin, gencin motosikletini de çaldıkları söyleniyor.

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