Işık bile kaçamıyor ama ilk defa böyle oldu! Bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Kütleçekim dalgaları kara delikler, nötron yıldızları, çift yıldız sistemleri gibi cisimler tarafından oluşturulur. 2015'teki kütleçekim dalgası tespitinden bu yana, bilim insanları, bu dalgaları gözlemleyerek kaynaklarını anlamaya çalışıyor.

Kara delikler, ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir, gözlemlenmeleri zordur. Uzmanlar iki kara deliğin birleşmesini şimdiye kadar görsel olarak tanımlayamamışlardı. Fakat bilim insanları yeni yapılan gözlemlerde ilk kez iki kara deliğin birleşmesinde ışık sinyalinin ortaya çıktığını düşünüyor.

Kara delikler karanlık olsa da, NASA'ya göre kara deliklerin çarpışmalarında veya birleşmelerinde, bu gök cisimlerini çevreleyen malzeme, maddenin yayılmasına neden olarak ışık üretmiş olabilir. ZTF (Zwicky Transient Facility) yer alan gök bilimciler böyle bir ihtimalin olduğunu belirtiyor.

21 Mayıs 2019'da iki farklı dedektör tarafından bir kütleçekim dalgası tespit edildi. Bilim insanları bu dalganın GW190521g isimli bir olaydan kaynaklandığını belirtti. Söz konusu olayda iki kara deliğin çarpıştığı düşünülüyor.