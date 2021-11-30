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Işık bile kaçamıyor ama ilk defa böyle oldu! Bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Kara delikler tamamen karanlıktır ve bu nedenle ışığı algılayan teleskoplar tarafından görülmezler. Şimdiye kadar kara deliklerin çarpışması, birleşmesi, kütleçekim dalgalarıyla tespit ediliyordu. Fakat bir ilk yaşandı ve kara deliklerin birleşmesi sonucu ışık oluştuğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:04
Işık bile kaçamıyor ama ilk defa böyle oldu! Bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Kütleçekim dalgaları kara delikler, nötron yıldızları, çift yıldız sistemleri gibi cisimler tarafından oluşturulur. 2015'teki kütleçekim dalgası tespitinden bu yana, bilim insanları, bu dalgaları gözlemleyerek kaynaklarını anlamaya çalışıyor.

Işık bile kaçamıyor ama ilk defa böyle oldu! Bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Kara delikler, ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir, gözlemlenmeleri zordur. Uzmanlar iki kara deliğin birleşmesini şimdiye kadar görsel olarak tanımlayamamışlardı. Fakat bilim insanları yeni yapılan gözlemlerde ilk kez iki kara deliğin birleşmesinde ışık sinyalinin ortaya çıktığını düşünüyor.

Işık bile kaçamıyor ama ilk defa böyle oldu! Bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Kara delikler karanlık olsa da, NASA'ya göre kara deliklerin çarpışmalarında veya birleşmelerinde, bu gök cisimlerini çevreleyen malzeme, maddenin yayılmasına neden olarak ışık üretmiş olabilir. ZTF (Zwicky Transient Facility) yer alan gök bilimciler böyle bir ihtimalin olduğunu belirtiyor.

Işık bile kaçamıyor ama ilk defa böyle oldu! Bilim insanlarını şaşkına çevirdi

21 Mayıs 2019'da iki farklı dedektör tarafından bir kütleçekim dalgası tespit edildi. Bilim insanları bu dalganın GW190521g isimli bir olaydan kaynaklandığını belirtti. Söz konusu olayda iki kara deliğin çarpıştığı düşünülüyor.

Işık bile kaçamıyor ama ilk defa böyle oldu! Bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Bir grup araştırmacı GW190521g'den gelen ışık sinyallerini aramak için ZTF'yi kullandı ve ilginç sonuçlara ulaştı. Konu şu anda tartışmaya açılmış durumda ve araştırmalar halen devam ediyor.

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