Trend
Galeri
Trend Yaşam
İskoçya'nın Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleşen dünyanın tarifeli en kısa uçuşu kaç kilometredir?
İskoçya'nın Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleşen dünyanın tarifeli en kısa uçuşu kaç kilometredir?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 4 Aralık 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen İskoçya'nın Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleşen dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 23:02