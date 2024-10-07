İŞKUR 114.081 PERSONEL ALIMI İLANI | Satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şöför, aşçı...

İŞKUR açık iş sayısını açıkladı. 114.081 kişinin alım yapılacağı listede satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şoför, temizlik görevlisi ve acil tıp teknisyeni gibi birçok meslek dalında iş ilanı bulunuyor. Yapılacak alımlar için başvuru ekranı ve şartları iş arayan vatandaşların gündeminde. Belirli kontenjana sahip alımlar için ilk olarak İŞKUR profili oluşturmak gerekiyor. Peki, İŞKUR profili nasıl oluşturulur, ilana nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, İŞKUR 114.081 işçi alımı başvuru ekranı ve detayları...