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İŞKUR 114.081 PERSONEL ALIMI İLANI | Satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şöför, aşçı...

İŞKUR açık iş sayısını açıkladı. 114.081 kişinin alım yapılacağı listede satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şoför, temizlik görevlisi ve acil tıp teknisyeni gibi birçok meslek dalında iş ilanı bulunuyor. Yapılacak alımlar için başvuru ekranı ve şartları iş arayan vatandaşların gündeminde. Belirli kontenjana sahip alımlar için ilk olarak İŞKUR profili oluşturmak gerekiyor. Peki, İŞKUR profili nasıl oluşturulur, ilana nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, İŞKUR 114.081 işçi alımı başvuru ekranı ve detayları...

Giriş Tarihi: 07.10.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:40
İŞKUR 114.081 PERSONEL ALIMI İLANI | Satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şöför, aşçı...

İŞKUR 114.081 personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuru doğrultusunda iş arayışında olan vatandaşlar, güncel ilanları mercek altına aldı. Kurum dışı kamu işçi alımı ilanları, kamu memur alımı ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları olmak üzere birçok alanda alımlar gerçekleşiyor. Peki, İŞKUR 114.081 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı ve şartları...

İŞKUR 114.081 PERSONEL ALIMI İLANI | Satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şöför, aşçı...

İŞKUR 114.081 PERSONEL ALIMI İLANI

Türkiye İş Kurumu, ekim ayı personel alım ilanlarını paylaştı. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

İŞKUR 114.081 PERSONEL ALIMI İLANI | Satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şöför, aşçı...

İŞKUR 114.081 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KAMU MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR 114.081 PERSONEL ALIMI İLANI | Satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şöför, aşçı...

114 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 114.081 PERSONEL ALIMI İLANI | Satış elemanı, depo görevlisi, güvenlik, şöför, aşçı...

İŞKUR 117.066 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

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