İŞKUR 78.360 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı...

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu 78.360 personel alımı yapacak. İlgili personel kadrolarına başvurmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşçi ve işverenlerin iş birliğiyle gerçekleştirecek olan personel alımında başvuru şartları ve takvimine de yer verildi. Şoför, sekreter, elektrik teknikeri, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, müşteri temsilcisi gibi kadrolar için başvurular alındı. 81 ilde yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmayacak. İşte İŞKUR 78.360 personel alımı branş ve kontenjanlar