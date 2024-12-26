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İŞKUR 78.360 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı...

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu 78.360 personel alımı yapacak. İlgili personel kadrolarına başvurmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşçi ve işverenlerin iş birliğiyle gerçekleştirecek olan personel alımında başvuru şartları ve takvimine de yer verildi. Şoför, sekreter, elektrik teknikeri, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, müşteri temsilcisi gibi kadrolar için başvurular alındı. 81 ilde yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmayacak. İşte İŞKUR 78.360 personel alımı branş ve kontenjanlar

Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:24
İŞKUR 78.360 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı...

İŞKUR 81 ilde birçok kadroya personel alımı yapacak. Şoför, sekreter, temizlik personeli, güvenlik gibi branşlar için başvurularını yapmak isteyenler araştırmalarına başladı. Başvurular e-şube ekranından alınacak. İşte İŞKUR 78.360 personel alımı detayları...

İŞKUR 78.360 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı...

SON DAKİKA: İŞKUR 78.360 AÇIK İŞ İLANIYLA PERSONEL ALACAK!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden yüzlerce branşta yüzlerce personel alımı yapacak. Aralık ayı itibarıyla İŞKUR'da tam iş 78.360 ilanı bulunuyor.

İşte 78.360 personel alım detayları...

İŞKUR 78.360 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı...

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

  • Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
  • Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
  • Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
  • Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
  • Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
  • İşyeri unvanını yazın.
  • Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

İŞKUR 78.360 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı...

100 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 78.360 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı...

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,
İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

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