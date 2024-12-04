İŞKUR 87.435 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS şartsız 81 ilde: temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı başvurular e-şubede!

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu tarafında 81.068 personel alımı yapılacak. İlanı görenler iş ilanının detaylarını sorgulamaya başladı. İşçi ve işverenlerin iş birliği yaptığı sitede başvuru koşulları ve başvuru tarihleri de merakla bekleniyor. Başvuru yapılacak kadroların arasında elektrik teknikeri, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, tekstil işçisi gibi birçok farklı kadrodan alım olacak. 81 ilde alım gerçekleşecek kadrolar için KPSS şartı olmayacak. İşte İŞKUR 81.068 personel alımı branş ve kontenjanlar