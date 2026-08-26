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İŞKUR Okullara 30 Bin Güvenlik Alımı: Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

"MEB okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları adaylar tarafından merakla araştırlıyor. Böylece İŞKUR ile yapılacak 30 bin güvenlik alımının tarihleri ve şartları ön plana çıktı. İşte sürece dair tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:06
İŞKUR Okullara 30 Bin Güvenlik Alımı: Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026-2027 eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken, MEB 30 bin güvenlik görevlisi alımı duyurusu vatandaşların gündeminde yer aldı. Adayların, İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek okullara 30 bin güvenlik alımı takvimini ve şartlarını sorgulaması ile sürece yönelik tüm bilgiler açıklandı.

İŞKUR Okullara 30 Bin Güvenlik Alımı: Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

İŞKUR 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden yapılacak 30 bin güvenlik görevlisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak yeni eğitim öğretim yılının 14 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle personel sürecine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İŞKUR Okullara 30 Bin Güvenlik Alımı: Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Personel alımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, Toplum Yararına Program kapsamında gerçekleştirilecek. Görevlendirilecek personelin eline metal dedektörü verilecek. Okul girişlerinde görev yapacak görevliler, okul binalarına giren ve çıkanları kontrol edecek. Şüpheli durumlarda ise emniyet ve jandarmaya anlık bilgi aktarılacak.

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İŞKUR Okullara 30 Bin Güvenlik Alımı: Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

ŞARTLARI NELER?

30 bin güvenlik görevlisi alımında adayların güvenlik soruşturmasının İçişleri Bakanlığı, mülakat sürecinin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanıyor. Kontenjanlar okulun öğrenci sayısı, bölgesel güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartlara göre belirlenecek. Başvuruların ise İŞKUR ilanlarının yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

İŞKUR Okullara 30 Bin Güvenlik Alımı: Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK!

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmak için çalışma yürütülüyor. İçişleri, Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının koordinasyonunda, TYP kapsamında yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. Uygulamayla okul çevresindeki risklerin azaltılması, kolluk-okul yönetimi koordinasyonunun güçlendirilmesi ve kamera ile erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İŞKUR Okullara 30 Bin Güvenlik Alımı: Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör