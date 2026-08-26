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İŞKUR Okullara 30 Bin Güvenlik Alımı: Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

"MEB okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları adaylar tarafından merakla araştırlıyor. Böylece İŞKUR ile yapılacak 30 bin güvenlik alımının tarihleri ve şartları ön plana çıktı. İşte sürece dair tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:06