İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! O illerde açıklandı! 2024 TYP İŞKUR sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

Toplum Yararına Programlar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda çalıştırılmak üzere 30 bin temizlik görevlisi alımı yapıyor. Bu kapsamda İŞKUR TYP kura sonuçları için valilik ve ilgili kurum sitelerinin duyuruları yakından takip ediliyor. Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilin TYP kura sonuçları 2024 isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TYP sonuç ekranı ve asil yedek aday isim listeleri bilgisi...