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İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! O illerde açıklandı! 2024 TYP İŞKUR sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

MEB TYP İŞKUR başvuru sonuçları ve asil isim listesi 30 bin temizlik personel alımı kapsamında il il açılan kontenjanlara başvuruda bulunan yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır gibi illerin bulunduğu 10 ilde sonuçlar açıklanırken gözler diğer illere çevrildi. İŞKUR TYP sonuçları isim listesi MEB personel alımı kapsamında sorgulanıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru ve mülakat sonuçları hangi illerde açıklandı, diğer iller için kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:54
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! O illerde açıklandı! 2024 TYP İŞKUR sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

Toplum Yararına Programlar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda çalıştırılmak üzere 30 bin temizlik görevlisi alımı yapıyor. Bu kapsamda İŞKUR TYP kura sonuçları için valilik ve ilgili kurum sitelerinin duyuruları yakından takip ediliyor. Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilin TYP kura sonuçları 2024 isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TYP sonuç ekranı ve asil yedek aday isim listeleri bilgisi...

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! O illerde açıklandı! 2024 TYP İŞKUR sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Örneğin; Adana kura çekimi sonuçları ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

ADANA TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! O illerde açıklandı! 2024 TYP İŞKUR sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! O illerde açıklandı! 2024 TYP İŞKUR sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! O illerde açıklandı! 2024 TYP İŞKUR sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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