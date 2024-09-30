İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! O illerde açıklandı! 2024 TYP İŞKUR sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

MEB TYP İŞKUR başvuru sonuçları ve asil isim listesi 30 bin temizlik personel alımı kapsamında il il açılan kontenjanlara başvuruda bulunan yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır gibi illerin bulunduğu 10 ilde sonuçlar açıklanırken gözler diğer illere çevrildi. İŞKUR TYP sonuçları isim listesi MEB personel alımı kapsamında sorgulanıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru ve mülakat sonuçları hangi illerde açıklandı, diğer iller için kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...