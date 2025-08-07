İŞKUR TYP BAŞVURULARI: "O illerde alım başladı!" İŞKUR TYP başvuruları nereden ve nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR TYP İLE OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI MI?

TYP kapsamında okullara temizlik personeli alımı için İŞKUR henüz tüm iller adına net bir takvim açıklamadı. Ancak bazı şehirlerde başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri duyuruldu. Başvuru yapacak adayların, bulundukları il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin açıklamalarını yakından takip etmesi gerekiyor. İşte ilan yayımlanan bazı şehirler...