İŞKUR TYP BAŞVURULARI: "O illerde alım başladı!" İŞKUR TYP başvuruları nereden ve nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP), yeni dönem alımlarıyla yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda görev yapacak güvenlik, temizlik ve çevre düzenleme personeli için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, alımların Ağustos ayında yapılacağını duyurdu. Bazı illerde TYP başvuru süreci başladı bile.Kura çekimiyle belirlenecek temizlik görevlisi alımları için birçok kişi başvurusunu tamamlamaya hazırlanıyor. Peki, TYP başvuru tarihleri ne zaman, kimler başvurabilir, başvuru nereden yapılır?