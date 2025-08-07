Trend Galeri Trend Yaşam İŞKUR TYP BAŞVURULARI: "O illerde alım başladı!" İŞKUR TYP başvuruları nereden ve nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP), yeni dönem alımlarıyla yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda görev yapacak güvenlik, temizlik ve çevre düzenleme personeli için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, alımların Ağustos ayında yapılacağını duyurdu. Bazı illerde TYP başvuru süreci başladı bile.Kura çekimiyle belirlenecek temizlik görevlisi alımları için birçok kişi başvurusunu tamamlamaya hazırlanıyor. Peki, TYP başvuru tarihleri ne zaman, kimler başvurabilir, başvuru nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:43
2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında temizlik personeli alımları gündeme geldi. İŞKUR aracılığıyla yürütülecek bu süreçte, temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen birçok kişi başvuru takvimini merakla takip ediyor. Peki, İŞKUR TYP temizlik görevlisi alımları için başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İŞKUR TYP İLE OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI MI?

TYP kapsamında okullara temizlik personeli alımı için İŞKUR henüz tüm iller adına net bir takvim açıklamadı. Ancak bazı şehirlerde başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri duyuruldu. Başvuru yapacak adayların, bulundukları il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin açıklamalarını yakından takip etmesi gerekiyor. İşte ilan yayımlanan bazı şehirler...

KIRIKKALE 350 TYP PERSONEL ALIMI

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Müdürlüğü arasında, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 350 kişilik personel alımı için protokol imzalandı.

İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine İŞKUR Müdürü Ferhat Metin ile Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney katıldı. Protokolün imzalanmasının ardından alım sürecinin takvimi başladı.

TYP kapsamında alınacak personeller, Kırıkkale merkez ve ilçelerdeki okulların bakım, onarım ve temizlik işlerinde 6 ay süreyle görev yapacak.

Kadro dağılımı ve alımların detayları ise şu şekilde belirlendi:

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Merkez ve İlçe Okulların bakım, onarım ve temizlik işleri için 6 ay süreli Merkez 264, Yahşihan 33, Balışeyh 10, Bahşılı 9, Keskin 8, Çelebi 6, Sulakyurt 6, Delice 5 ve Çerikli 3 kişi olmak üzere toplam 350 kişilik TYT kapsamında personel alımı yapılacak.

GİRESUN İÇİN 370 KİŞİLİK TYP ÖDENEĞİ SAĞLANDI!

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "1 Eylül 2025 tarihinden itibaren okullarımızın altyapı, temizlik ve hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Giresun'a 1 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanmak üzere 370 kişilik TYP ödeneği sağlanmıştır." TYP alımı için detayların ve başvuru tarihinin İŞKUR üzerinden yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

KASTAMONU TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Müdürlüğümüz ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) proje sözleşmesi kapsamında toplamda 600 kişilik personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 01-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak olup İŞKUR irtibat büroları, ALO 170, İŞKUR-e-şube ( https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx) adreslerinden yapılabilir. 12 Ağustos 2025 tarihinde Salı günü saat 09:00'da 23 Ağustos Ortaokulunun spor salonunda TYP noter kurası çekilecektir. Personelin çalışma süresi 01.09.2025 -27.02.2026 tarihleri arasında olacaktır.

ORDU TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

İşkur il müdürlüğü, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 720 kişilik kamu hizmetlerinin desteklenmesi kapsamındaki kontenjan dâhilinde 6 ay süre ile Toplum Yararına Program başvuruları 01 Ağustos - 5 Ağustos 2025 tarihleri (dâhil) arasında yapılacaktır. Toplum Yararına Programdan daha önce yararlanmış ancak dokuz aylık süresini doldurmayan katılımcılar, başvuru yapmaları halinde yeni programdan kalan süreleri kadar yararlanabilecektir. Katılımcıların tamamı NOTER Yöntemi ile seçilecektir. Noter kurası 08.08.2025 tarihinde saat 09:00'da İl Milli Eğitim Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Programlara katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyanlar; kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, e- Devlet, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak da başvurularını yapabilecektir. TYP programı başlama ve bitiş tarihleri; 01.09.2025 – 28.02.2026 tarihleri arasında 6 ay süre ile uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

