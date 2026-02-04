Trend Galeri Trend Yaşam İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | TYP ile okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | TYP ile okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Okullarda görevlendirilmek üzere yapılacak temizlik personeli alımı için süreç başlatılıyor. İŞKUR koordinasyonunda yürütülen ve artık İstihdam Uyum Programı (İUP) adıyla uygulanan program çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında temizlik, çevre düzenlemesi ve güvenlik hizmetlerinde çalışacak personel belirlenecek. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ise 2026 yılına ait kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacak.Peki, MEB okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 04.02.2026 06:47
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | TYP ile okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlileri için başvuru aşaması devam ediyor. İŞKUR'un e-Şube platformu üzerinden farklı iller adına yayımlanan ilanlar yoğun ilgi görürken, Toplum Yararına Program kapsamında gerçekleştirilecek alımlara ilişkin kura sonuçları, illerin resmi internet sayfalarından T.C. kimlik numarası ile görüntülenebilecek. Sürece dair yeni duyurular yakından takip ediliyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | TYP ile okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden yürütülen TYP alımlarında süreç, her il için ayrı şekilde planlanıyor. Bu nedenle adayların, kendi şehirleri için yayımlanan ilanların tarihlerini il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularına göre kontrol etmesi gerekiyor. İlanlar Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için e-Şube sisteminde yayınlanıyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | TYP ile okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmalısınız.
TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | TYP ile okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplum Yararına Program kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura sonuçları, illerin resmi internet sayfaları üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Başvuruların ardından açıklanacak kura sonuçlarıyla birlikte yerleştirilen adaylar, ilgili kontenjanlarda temizlik görevlisi olarak göreve başlayacak.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | TYP ile okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | TYP ile okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?