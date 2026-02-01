İŞKUR TYP PERSONEL ALIMINA GERİ SAYIM! TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman?

Okullarda istihdam edilmek üzere temizlik personeli alım süreci resmen başlıyor. İŞKUR aracılığıyla yürütülen ve yeni adıyla İUP (İstihdam Uyum Programı) olarak uygulanan program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve güvenlik alanlarında personel görevlendirilecek. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden alınırken, uygun görülen adaylar 2026 yılı kura sürecinin tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacak.Peki, MEB okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?