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İSRAİL İRAN SON DAKİKA: Katil İsrail’den İran’a misilleme: Tahran’da peş peşe patlama sesleri

Son dakika: İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki saldırısına yanıt olarak misilleme operasyonunu başlattı. Orta Doğu, bir kez daha gergin bir geceye sahne oluyor. İsrail güçlerinin İran'a yönelik muhtemel misilleme saldırıları başladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Tahran'daki patlamaların yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de benzer sesler ve görüntüler kaydedildi. İran'ın, İsrail'in saldırılarına karşılık verme konusunda hazırlıklı olduğu ve "orantılı karşılık" vereceği bilgisi verildi. İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:49
İSRAİL İRAN SON DAKİKA: Katil İsrail’den İran’a misilleme: Tahran’da peş peşe patlama sesleri

Son Dakika: İran'ın başkenti Tahran ve Kerec şehirlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyaya servis edilen görüntülerin ardından İran devlet televizyonu, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu doğruladı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre ise, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." açıklamalarına yer verildi yer verildi.

İSRAİL İRAN SON DAKİKA: Katil İsrail’den İran’a misilleme: Tahran’da peş peşe patlama sesleri

İRAN DEVLET TELEVİZYONU SALDIRILARI DOĞRULADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı. İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı. Haberde, "patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı" aktarıldı.

İSRAİL İRAN SON DAKİKA: Katil İsrail’den İran’a misilleme: Tahran’da peş peşe patlama sesleri

SURİYE'DE DE EŞ ZAMANLI PATLAMALAR

İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İSRAİL İRAN SON DAKİKA: Katil İsrail’den İran’a misilleme: Tahran’da peş peşe patlama sesleri

Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu.

Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İSRAİL İRAN SON DAKİKA: Katil İsrail’den İran’a misilleme: Tahran’da peş peşe patlama sesleri

ABD BİLGİLENDİRİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirdi. Haberde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.

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