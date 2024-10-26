İSRAİL İRAN SON DAKİKA: Katil İsrail’den İran’a misilleme: Tahran’da peş peşe patlama sesleri

Son dakika: İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki saldırısına yanıt olarak misilleme operasyonunu başlattı. Orta Doğu, bir kez daha gergin bir geceye sahne oluyor. İsrail güçlerinin İran'a yönelik muhtemel misilleme saldırıları başladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Tahran'daki patlamaların yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de benzer sesler ve görüntüler kaydedildi. İran'ın, İsrail'in saldırılarına karşılık verme konusunda hazırlıklı olduğu ve "orantılı karşılık" vereceği bilgisi verildi. İşte, ayrıntılar...