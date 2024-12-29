İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar

HASTANEYİ ATEŞE VERDİLER

Hastanenin, ameliyathane, laboratuvar ve acil servis gibi bazı bölümleri ateşe verilmiş, sağlık ekipleri ve yaralılar bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Gazze'deki Hükümetin medya ofisi, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'ni yakıp yıkarak, hizmet dışı bıraktığını belirtmişti.