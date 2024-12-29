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İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar

Katil İsrail çeşitli bahanelerle Filistin'deki sağlık kurumlarına baskın düzenliyor. Bunlardan biri olan Kemal Advan Hastanesinde Siyonistlerin yaptığı işkenceler kan dondurdu. Gazzeliler maruz kaldıkları yeni iğrenç uygulamaları gözler önüne serdi.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:52
İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar

İşgalci İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki tek hizmet veren hastane Kemal Advan'ı kuşatma altına almış, sağlık personelini, hastalar ve refakatçıları zorla dışarı çıkarmış ve baskın düzenlemişti.

İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar

HASTANEYİ ATEŞE VERDİLER

Hastanenin, ameliyathane, laboratuvar ve acil servis gibi bazı bölümleri ateşe verilmiş, sağlık ekipleri ve yaralılar bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Gazze'deki Hükümetin medya ofisi, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'ni yakıp yıkarak, hizmet dışı bıraktığını belirtmişti.

İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar

VAHŞETİ BÖYLE ANLATTILAR

Kemal Advan Hastanesi ve çevre bölgelerde İsrail askerleri tarafından alıkonulan, ardından göçe zorlanan ve Gazze kentine ulaşan Filistinliler, bölgedeki yaşadıkları ve tanık oldukları saldırıları Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen soykırımın gölgesinde BM Filistin Özel Raportörlüğü, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Haaretz gazetesi, İsrail ordusunu, davranışlarını ve bölgedeki saldırılarını "vahşet" şeklinde tanımladı.

İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar

KATİLLER YARALILARA BİLE ACIMADI

Zorla yerinden edilen ve Gazze kentine ulaşan gazeteci Muhammed Şerif, İsrail ordusu tarafından saatlerce alıkonulduğunu aktardı.

Şerif, "İsrail askerleri hasta, yaralı, sivil ya da sağlık personeli alıkoyduğu tüm Filistinlilerin üstlerini aradı; darbetti. Bir yaralının ayağındaki plağı zorla çıkardılar." dedi.

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