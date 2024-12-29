Trend
Galeri
Trend Yaşam
İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar
İsrail’in hastane vahşeti: İnsanlık dışı muameleyi böyle anlattılar! Kadınların başörtüsünü dahi çıkardılar
Katil İsrail çeşitli bahanelerle Filistin'deki sağlık kurumlarına baskın düzenliyor. Bunlardan biri olan Kemal Advan Hastanesinde Siyonistlerin yaptığı işkenceler kan dondurdu. Gazzeliler maruz kaldıkları yeni iğrenç uygulamaları gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:52