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İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

İstanbul Beyazıt'ta iki esnaf grubu arasında dün sabah saatlerinde çıkan silahlı çatışmayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, çatışmanın henüz kimliği belirlenemeyen 40'lı yaşlarda bir şahsın kalabalık gruba yönelik olarak küfürler eşliğinde, "Sizi burada barındırmayacağım" demesiyle alevlendiği ve silahların patladığı saptandı. Emniyet güçlerinin bu kişinin de arasında olduğu 5 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Öte yandan, husumetli iki grubun birbirine , "Biz buraya ölmeye geldik" dediği öğrenildi. 27 şüphelinin gözaltında olduğu soruşturmada 16 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:59