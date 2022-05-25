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İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

İstanbul Beyazıt'ta iki esnaf grubu arasında dün sabah saatlerinde çıkan silahlı çatışmayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, çatışmanın henüz kimliği belirlenemeyen 40'lı yaşlarda bir şahsın kalabalık gruba yönelik olarak küfürler eşliğinde, "Sizi burada barındırmayacağım" demesiyle alevlendiği ve silahların patladığı saptandı. Emniyet güçlerinin bu kişinin de arasında olduğu 5 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Öte yandan, husumetli iki grubun birbirine , "Biz buraya ölmeye geldik" dediği öğrenildi. 27 şüphelinin gözaltında olduğu soruşturmada 16 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:59
İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

İstanbul'da Fatih'in en işlek bölgelerinden Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki esnaf grubu arasında dün sabah saatlerinde çıkan silahlı çatışmayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

16 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınırken, 27 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, gruplarla bağlantısı bulunan 5 kişi ve bir sivil de yaralandı.

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

Elde edilen bilgilere göre; karşı karşıya gelen iki grup, "Biz buraya ölmeye geldik" ifadelerini kullandı. İki taraf da aralarındaki husumetin iki taraftan birinin yok olmasıyla sonuçlanacağı yönünde kendilerini ayırmaya çalışan emniyet güçlerine söyledi.

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

ÇATIŞMAYI BAŞLATAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma esnasında, kimliği henüz tespit edilemeyen 40'lı yaşlarda bir şahsın kalabalık gruba yönelik olarak küfürler eşliğinde, "Sizi burada barındırmayacağım" demesi üzerine bir başka şahıs, belinden silahı çıkararak kalabalığa yönelik 8-10 el ateş etti. Emniyet güçleri her yerde 40'lı yaşlarda olan ve olayın çıkmasına neden olan şüpheliyi arıyor.

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

İstanbul Beyazıt’taki çatışmada inanılmaz detaylar: Biz buraya ölmeye geldik!

POLİSİN BELİNDEN SİLAHINI ALAN ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Tam bu esnada iki grubu sakinleştirmeye çalışan polislerden Gökhan K. açılan ateş sonucu yaralandı. Bölgede bulunan diğer polisler yaralı polis Gökhan K.'yı güvenli bölgeye çekmek istedi.

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