İstanbul Hatimle Teravih Kıldıran Camiler 2026: Diyanet ile hangi camilerde hatimle namaz kılınacak?

2026 yılı Ramazan ayı, beraberinde getirdiği manevi iklimle milyonlarca Müslümanı cami saflarında buluşturmaya hazırlanıyor. Ramazan'ın en önemli sünnetlerinden biri olan teravih namazı, bu yıl da İstanbul genelindeki yüzlerce camide eda edilecek. Maneviyatı daha derin yaşamak isteyen pek çok kişi ise her rekatta Kur'an'dan bir bölüm okunarak kılınan hatimle teravih namazını tercih ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul müftülüğü aracılığıyla bu yıl Avrupa ve Anadolu yakasında hatimle teravih kıldıracak camilerin güncel listesini paylaşarak vatandaşların planlamalarını kolaylaştırdı.