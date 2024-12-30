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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH'a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, aile hekimleri ve merkezi randevu sistemi ile ilgili SABAH'a önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da 4 bin 600 aile hekiminin bulunduğu bilgisini paylaşan Güner, "Aile hekimleri bizim sağlık avukatımız, sağlık koçumuz. Oraya sadece bebekler, hamileler gider algısı tamamen yanlış bir bakış açısı." dedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 07:06