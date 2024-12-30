Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH'a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH'a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, aile hekimleri ve merkezi randevu sistemi ile ilgili SABAH'a önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da 4 bin 600 aile hekiminin bulunduğu bilgisini paylaşan Güner, "Aile hekimleri bizim sağlık avukatımız, sağlık koçumuz. Oraya sadece bebekler, hamileler gider algısı tamamen yanlış bir bakış açısı." dedi.

ASLI TOPRAK
Giriş Tarihi: 30.12.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 07:06
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH’a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor

Aile Sağlığı Merkezlerinin Türkiye'nin en iyi teşkilatlanmış sağlık yapısı olduğunu belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Şu an İstanbul'da yaklaşık olarak 4 bin 600 aile hekimi bulunuyor. Yani her vatandaşımız, evinden ortalama 5-6 dakikalık yürüyüşle bu hizmete erişim sağlayabiliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH’a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor

Bu merkezlerde görev yapan her 4 hekimden biri alanında uzman kişiler. Fakat halk arasında yaygınlaşan Sağlık Ocağı kavramı biraz yanlış anlaşılıyor. 'Oraya yalnızca bebekler, hamileler gider ve sadece iğne yapılır' algısı var. Bu tamamen yanlış bir bakış açısı." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH’a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor

AİLE HEKİMLERİ BİZİM SAĞLIK KOÇUMUZ

Vatandaşların hiçbir sağlık sorunu olmasa bile Aile Sağlığı Merkezlerine gitmelerinin önemli olduğuna değinen Abdullah Emre Güner, "Aile hekimleri bizim sağlık avukatımız, sağlık koçumuz. Onların öncelikli amacı kişilerin sağlığını korumaktır. Fakat bu sistemin önemi ne yazık ki halk arasında yeteri kadar anlaşılamamış yahut anlatılamamış.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH’a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor

Bu yüzden de öncelikli olarak sağlık okuryazarlığı vatandaşlarımıza anlatılmalı. Hatta aile hekimlerinden danışmanlık alarak nasıl sağlıklı bir çocukluk, yaşlılık geçireceklerini bile öğrenebilirler" ifadelerini kullandı. Aile hekimliği uygulamasını en verimli şekilde kullanan kişilerin 50 yaş üzeri vatandaşlar olduğunu kaydeden Güner, düzenli ilaç kullanan, sıkça hastaneye giden ve hatta anne/anne adaylarının bu konuya daha hakim olduklarını vurguladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH’a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor

HER GÜN YARIM MİLYON KİŞİ MUAYENE OLUYOR

Vatandaşların randevularını "mhrs.gov.tr", e-Devlet veya ALO 182 hattı üzerinden alabileceğini hatırlatan İl Sağlık Müdürü Güner, bilinçsizce alınan randevuların ve kontrollere gitmeyen hastaların sistemde aksaklıklara neden olduğunu dikkati çekti. Güner, "Her gün İstanbul'daki polikliniklerimizde 63 farklı branşta randevu açıyoruz ve yarım milyon kişi muayene oluyor. Geçen yıla göre hasta bakım oranında da yüzde 7'lik artış var.

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