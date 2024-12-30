İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner SABAH’a konuştu: Bilinçsiz randevu sağlık sistemini aksatıyor

Bu yüzden de öncelikli olarak sağlık okuryazarlığı vatandaşlarımıza anlatılmalı. Hatta aile hekimlerinden danışmanlık alarak nasıl sağlıklı bir çocukluk, yaşlılık geçireceklerini bile öğrenebilirler" ifadelerini kullandı. Aile hekimliği uygulamasını en verimli şekilde kullanan kişilerin 50 yaş üzeri vatandaşlar olduğunu kaydeden Güner, düzenli ilaç kullanan, sıkça hastaneye giden ve hatta anne/anne adaylarının bu konuya daha hakim olduklarını vurguladı.