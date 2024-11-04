Trend Galeri Trend Yaşam

İstanbul Kağıthane’de motokurye kadına çarptı: O anlar kamerada!

İstanbul Kağıthane'de bir motokurye, sipariş tesliminin ardından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada motokurye ve kadın yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.11.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:22
İstanbul Kağıthane’de motokurye kadına çarptı: O anlar kamerada!

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye Salih Erdoğan (24) siparişi teslim ettikten sonra iş yerine dönüşe geçti.

İstanbul Kağıthane’de motokurye kadına çarptı: O anlar kamerada!

Erdoğan, motosikletiyle caddede ilerlediği sırada kaldırımda yürüyen kadın yolun karşısına geçmek istedi. Kadını gören motokurye frene bassa da kazaya engel olamadı. Çarpışma sonucu yere savrulan motokurye ve kadın yaralandı.

İstanbul Kağıthane’de motokurye kadına çarptı: O anlar kamerada!

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Çevredeki vatandaşların ihbarI üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul Kağıthane’de motokurye kadına çarptı: O anlar kamerada!

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri tutanak tutarak soruşturma başlattı.

SON DAKİKA SON DAKİKA