İstanbul Kağıthane’de motokurye kadına çarptı: O anlar kamerada!

İstanbul Kağıthane'de bir motokurye, sipariş tesliminin ardından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada motokurye ve kadın yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.