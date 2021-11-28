İstanbul Taksim’de akılalmaz görüntü: 24 yaşındaki kızı döve döve felç etti!

İstanbul Taksim'de korkunç bir olay gerçekleşti. 24 yaşındaki genç kız mekan çıkışı yabancı uyruklu bir kişi tarafından dayak yedi. Felç kalan genç kız, yaşadıklarını şöyle özetledi…

İstanbul Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda aşçılık yapan 24 yaşındaki Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı'nın nişan töreni sonrası kutlama yapmak için akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte bir restorana gitti.

Yemek sonrası genç kız, tuvaleti kullanmak için bir eğlence mekanına girdi. Eğlence mekanından çıkacağı esnada Meraklı'ya arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahıs, yere yatırdığı genç kızı defalarca yumruk ve tekme atarak öldüresiye dövdü.

Dakikalarca süren dayağın ardından şahıs, genç kızın ablası ve çevredekilerin araya girmesi sonrası olay yerinden kaçtı. Genç kızın öldüresiye dövüldüğü o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, genç kızın mekandan çıktığı sırada arkasından gelen şahsın çekerek yere düşürdüğü ve defalarca tekme, yumruklarla saldırdığı görüldü. Taksim'de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada | Video