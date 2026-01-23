Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu

İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havanın ardından yeniden kar yağışı ihtimali gündeme geldi. AKOM tarafından paylaşılan son hava durumu raporunda, megakent için dikkat çeken tarih ve uyarılar yer aldı. Peki İstanbul'a yeniden kar yağışı mı geliyor?

Giriş Tarihi: 23.01.2026 18:34
İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu

Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul için yeni bir kar yağışı beklentisi oluştu. AKOM'un yayımladığı güncel hava durumu raporunda, kent genelini ilgilendiren tahminler ve öne çıkan tarih bilgileri paylaşıldı. Açıklanan veriler, önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli değişikliklere işaret ediyor.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından AKOM yeni bir kar yağışı dalgasının beklenip beklenmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, hafta boyu sağanak yağışının görüleceği ve sıcaklıkların bahar seviyelerine çıkacağı bildirildi.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu

"OCAK SONUNA KADAR KAR YAĞIŞI YOK"

Kar yağışı ile ilgili açıklama yapan AKOM, "İstanbul'da görülen soğuk ve kar yağışlarının etkisini kaybetmesiyle birlikte, ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve hava tahminlerine göre, 23 Ocak sonrasında İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve şehir genelinde yoğun yağmur beklentisi ön planda. Özellikle 23–24 Ocak tarihlerinde kar yerine yağmur ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor; en düşük sıcaklıklar 6–10°C, en yüksek sıcaklıklar ise 11–15°C aralığında tahmin ediliyor. Bu durum kar yağışını zorlaştıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu

METEOROLOJİ SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı açıklamasına göre Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yaygın yağışlı hava etkisini sürdürecek; yüksek kesimlerde yağmur karla karışık yağış görülebilirken şehir merkezinde ciddi bir kar birikimi beklenmiyor. Bu sistem, yağışların yağmur şeklinde devam etmesine neden oluyor ve İstanbul için karla karışık yağış ihtimali düşük seyrediyor.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu

AYOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ ZAYIF!

Bazı meteoroloji uzmanları ise soğuk hava dalgasının ay sonuna doğru Balkanlar ve Karadeniz üzerinden yeniden gelme ihtimalinin bulunduğunu, bu durumda özellikle şehir dışı ve yüksek bölgelerde kar yağışının lokal etkilerle görülebileceğini belirtiyor. Ancak şu anki hava tahminlerine göre İstanbul'un deniz seviyesine yakın alanlarında yoğun kar yağışı beklentisi zayıf.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu
İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM tarih verdi! İşte İstanbul için yeni hava durumu raporu