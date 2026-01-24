İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Ocak sonu işaret edildi: Kar yağışı geri mi dönüyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve hava tahminlerine göre, 23 Ocak sonrasında İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve şehir genelinde yoğun yağmur beklentisi ön planda. Özellikle 23–24 Ocak tarihlerinde kar yerine yağmur ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor; en düşük sıcaklıklar 6–10°C, en yüksek sıcaklıklar ise 11–15°C aralığında tahmin ediliyor. Bu durum kar yağışını zorlaştıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor