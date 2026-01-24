Trend
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Ocak sonu işaret edildi: Kar yağışı geri mi dönüyor?
İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havanın ardından yeniden kar yağışı ihtimali gündeme geldi. AKOM tarafından paylaşılan son hava durumu raporunda, megakent için dikkat çeken tarih ve uyarılar yer aldı. Peki İstanbul'a yeniden kar yağışı mı geliyor?
Giriş Tarihi: 24.01.2026 06:22