Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: İETT şoförü ambulans sürücüsünü dövdü

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: İETT şoförü ambulans sürücüsünü dövdü

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bayrampaşa'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdü. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:26
İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: İETT şoförü ambulans sürücüsünü dövdü

İstanbul Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: İETT şoförü ambulans sürücüsünü dövdü

İki sürücüde araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: İETT şoförü ambulans sürücüsünü dövdü

Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bayrampaşa'da İETT şoförü, ambulans sürücüsüne böyle dayak attı! O anlar kamerada | Video

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: İETT şoförü ambulans sürücüsünü dövdü

Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikince kez birbirine girdi.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: İETT şoförü ambulans sürücüsünü dövdü

İETT sürücüsü, ambulans şoförünü yumrukladı. Araya yolcular girerek İETT sürücüsünü engellemeye çalıştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA