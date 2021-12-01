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İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: İETT şoförü ambulans sürücüsünü dövdü

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bayrampaşa'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdü. O anlar kameralara böyle yansıdı...