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İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: "Kardeş sen kimsin?" diyerek polise saldırdılar! İşte o anlar...
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: "Kardeş sen kimsin?" diyerek polise saldırdılar! İşte o anlar...
İstanbul Kağıthane'de sokakta yürüdükleri sırada takip edildiklerini düşünen 3 kişi, sivil polis ekibine 'Sen kimsin neden peşimizden geliyorsun' sözleriyle tepki gösterdi. Şüphelilerle polis ekibi arasında tartışma çıktı. Memurların polis olduğunu söylemesine rağmen küfür ve hakaretlerde bulunan 6 şüpheli, polisi darbederek elini çatlattı. Takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alınan ve toplamda 27 suç kaydı olan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:38