İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: "Kardeş sen kimsin?" diyerek polise saldırdılar! İşte o anlar...

O sırada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K., kendilerini takip ettiğini düşündükleri sivil polis ekibine 'Kardeş, sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Neden peşimizden geliyorsun' sözleriyle tepki gösterdi.

Takip edildiklerini düşünen şüpheliler polise saldırdı | Video