Trend
Galeri
Trend Yaşam
İstanbul'da feci kaza: Servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!
İstanbul'da feci kaza: Servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!
İstanbul-Kartal'da kavşaktan Sahil Yolu'na çıkan servis minibüsü, otomobille çarpıştı. Kazada, işçileri taşıyan minibüste bulunan 6 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:03