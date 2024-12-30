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İstanbul'da feci kaza: Servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

İstanbul-Kartal'da kavşaktan Sahil Yolu'na çıkan servis minibüsü, otomobille çarpıştı. Kazada, işçileri taşıyan minibüste bulunan 6 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:03
İstanbul’da feci kaza: Servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; işçileri taşıyan 34 LHE 394 plakalı M. Bektaş yönetimindeki servis minibüsü, İhlas Sokak'tan Sahil Yolu'na çıktığı sırada Kadıköy istikametine giden 34 GAL 444 plakalı otomobille çarpıştı.

İstanbul’da feci kaza: Servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, servis minibüsündeki şoför M. Bektaş dahil 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal sahil yolunda kaza: 1'i ağır 6 yaralı | Video

İstanbul’da feci kaza: Servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Otomobilden çıkarılan sürücü ile minibüste bulunan 6 yaralı ambulanslara konularak hastanelere kaldırıldı.

İstanbul’da feci kaza: Servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Hastanede tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Sahil Yolu, Kadıköy yönünde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da feci kaza: Servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Araçların çekilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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