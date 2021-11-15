Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

İstanbul'da akılalmaz bir olay gerçekleşti. Yüzlerce kişi birbirine girdi. Sürücüler ise araçlarını durdurup olayı izledi. O anlar saniye saniye kaydedildi!

Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:22 PAYLAŞ