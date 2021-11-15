Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

İstanbul'da akılalmaz bir olay gerçekleşti. Yüzlerce kişi birbirine girdi. Sürücüler ise araçlarını durdurup olayı izledi. O anlar saniye saniye kaydedildi!

Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:22
İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

İstanbul'da ortalık fena karıştı… Süper Amatör Lig'de yer alan Gülsuyuspor, evinde Kartalspor'u ağırladı.

İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü.

İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de taşların hedefi haline geldi.

İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesi sonrası iki grup taraftarı ara sokaklara kaçtı.

İstanbul’da futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Görüntüler ağızları açıkta bıraktı!

Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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