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İstanbul'da hava kirliliği alarm veriyor! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

İstanbul'da hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Şehir genelinde yapılan ölçümler, bazı ilçelerde solunan havanın sağlığı tehdit edecek düzeyde olduğunu ortaya koydu. İşte İstanbul'un en temiz ve en kirli ilçeleri...

Giriş Tarihi: 14.03.2025 20:14 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 20:14
İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

Hava kirliliği oranları en yüksek çıkan ilçeler, özellikle yoğun nüfus ve sanayi faaliyetlerinin etkisiyle dikkat çekiyor. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğinin yer yer artış göstermesine neden oluyor. Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.

İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanıyor.

İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00 itibarıyla şöyle ölçüldü:

Göztepe D-100 - 108
Alibeyköy - 92
Aksaray - 69

İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

Tuzla - 64
Beşiktaş - 57
Beylikdüzü - 56

İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

Başakşehir MTHM - 55
Esenyurt MTHM - 55
Mecidiyeköy MTHM - 55