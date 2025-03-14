Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'da hava kirliliği alarm veriyor! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

İstanbul'da hava kirliliği alarm veriyor! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

İstanbul'da hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Şehir genelinde yapılan ölçümler, bazı ilçelerde solunan havanın sağlığı tehdit edecek düzeyde olduğunu ortaya koydu. İşte İstanbul'un en temiz ve en kirli ilçeleri...