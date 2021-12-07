İstanbul’da inanılmaz bankacı vurgunu: Hayatı kabusa döndü! Eşi duyunca kalp krizinden öldü!

İstanbul'daki bankacı vurgunu 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İddialara göre; Ö.A, isimli çalışan, 66 yaşındaki Aziz Ekinci'nin kimlik bilgilerini ve parmak izini alarak 74 bin lira kredi çekti. Ekinci, eve gidip eşine dolandırıldığını söyledi. Talihsiz kadın ise kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Mağdur adam yaşadıklarını şöyle özetledi…

İstanbul Ümraniye'deki özel bir bankadan 2019 yılında toplamda 18 bin liralık kredi çeken 66 yaşındaki emekli Aziz Ekinci, kredi borcunu ödedikten sonra banka çalışanı Ö.A.'nın kendisini bankaya çağırarak "Sen hiç ödeme yapmadın" dediğini iddia etti.

Ö.A.'nın kendisinin kimlik bilgilerini ve parmak izini alarak 74 bin lira kredi çektiğini öne süren Ekinci'nin suç duyuru üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bütün maaşının bankaya gittiğini, bu olay nedeniyle kalp krizinden eşini kaybettiğini anlatan Ekinci, ailesinin kendisine küstüğünü, oğlunun konfeksiyon atölyesinin alt katında yaşamak zorunda kaldığını söyledi.





Emekli maaşıyla geçinen 66 yaşındaki Aziz Ekinci'nin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: PTT'den emekli maaşını alan Ekinci, 28 Ağustos 2019'de maaş hesabını özel bir bankaya taşıdı.

Aynı tarihte bu bankadan 11 farklı kredi çeken Ekinci, bankadan toplamda 18 bin lira kredi aldı. Aldığı krediyle PTT'ye olan kredi borcunu ödeyen Ekinci, kendi hesabına göre özel bankaya faiziyle birlikte 23 bin lira olan borcunu ödediğini ve elinde ödemeye ilişkin dekontlar olduğunu belirtti. 4 Kasım 2020 tarihinde banka çalışanlarının kendisini Ümraniye'de bulunan şubeye çağırdığını kaydeden Ekinci, akşam saatlerinde bankaya gitti. Ekinci, banka çalışanı Ö.A.'nın "Sen hiç ödeme yapmadın" cevabıyla karşılaştı. Ekinci, ne olduğunu anlamayarak kendisinden parmak izi alındığını ve banka önüne çıkarıldığını belirterek banka çalışanı Ö.A. ve yanındaki banka çalışanı kadının bir takım işlemler yaptığını dilekçesinde öne sürdü.