İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji saat verdi, daha kuvvetli geliyor
İstanbul'da kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul dahil birçok ili etkisi altına alan kar yağışı geri döndü. İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji'den İstanbullulara yeni saat verildi. Kar yağışı etkisin daha da arttıracak. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Ankara'da kar yağışı gerçekleşecek mi? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? Kar yağışı hangi illerde gerçekleşecek? Bayramda hava nasıl olacak? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:41