İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih! Meteoroloji alarm verdi montları hazırlayın
Meteoroloji'den hafta sonu için uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıkları düşecek ve İstanbul dahil bir çok ilde sağanak yağışlar başlayacak. Öte yandan batıda yağışlar görülürken doğu bölgelerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor. Bunun yayında İstanbul için verilen kar yağışı tahmininde değişiklik gerçekleşti. İstanbul'da kar yağışı ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:43