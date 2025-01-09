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İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih! Meteoroloji alarm verdi montları hazırlayın

Meteoroloji'den hafta sonu için uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıkları düşecek ve İstanbul dahil bir çok ilde sağanak yağışlar başlayacak. Öte yandan batıda yağışlar görülürken doğu bölgelerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor. Bunun yayında İstanbul için verilen kar yağışı tahmininde değişiklik gerçekleşti. İstanbul'da kar yağışı ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2025 20:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:43
İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih! Meteoroloji alarm verdi montları hazırlayın

İstanbul, hafta sonu boyunca yağmurla karşı karşıya kalacak. Cumartesi akşamı Trakya'da kar yağışı başlayacakken, bu soğuk hava dalgası İstanbul'a ulaşamayacak.

İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih! Meteoroloji alarm verdi montları hazırlayın

Bu İstanbul'daki kar beklentisini ortadan kaldırırken Trakya'yı etkileyen kar yağışının sadece bu bölgeyle sınırlı kalacağı anlamına geliyor.

İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih! Meteoroloji alarm verdi montları hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabh saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih! Meteoroloji alarm verdi montları hazırlayın

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih! Meteoroloji alarm verdi montları hazırlayın

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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