İstanbul’da kardeş vahşeti: Ayşe Koçak oğlunun yanında öldürüldü!

Tüyler ürperten olay İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. 36 yaşındaki Harun Koçak evde kavga ettiği kız kardeşi Ayşe Koçak'ı 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla katletti. Bir mahalle sakini aile ilgili şunları söyledi…