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İstanbul’da kardeş vahşeti: Ayşe Koçak oğlunun yanında öldürüldü!

Tüyler ürperten olay İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. 36 yaşındaki Harun Koçak evde kavga ettiği kız kardeşi Ayşe Koçak'ı 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla katletti. Bir mahalle sakini aile ilgili şunları söyledi…

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:20
İstanbul’da kardeş vahşeti: Ayşe Koçak oğlunun yanında öldürüldü!

Kanlı olay dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde tartışma çıktı.

İstanbul’da kardeş vahşeti: Ayşe Koçak oğlunun yanında öldürüldü!

Tartışma sonrası Ağabey Koçak evin banyosuna girerek silahı hazırlarken silah bir anda patladı. Ayşe Koçak ve diğer kardeşler ağabey Koçak'ın intihar ettiğini düşünerek banyoya doğru koştu.

İstanbul’da kardeş vahşeti: Ayşe Koçak oğlunun yanında öldürüldü!

Harun Koçak'ın elindeki silahı gören kardeşler silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler Ayşe Koçak'ın başına isabet etti. Koçak kanlar içinde yere yığıldı.

İstanbul’da kardeş vahşeti: Ayşe Koçak oğlunun yanında öldürüldü!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ağabey Harun Koçak'ı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı.

İstanbul’da kardeş vahşeti: Ayşe Koçak oğlunun yanında öldürüldü!

Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.

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