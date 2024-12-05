Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul’da kurye kabusu yaşadı: Sanki kasti öldürmek istiyor gibi geldi!

İstanbul’da kurye kabusu yaşadı: Sanki kasti öldürmek istiyor gibi geldi!

Olay 27 Kasım'da İstanbul Pendik'te yaşandı. Motokurye Ersin Öztürk, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan 2 çocuk babası Ersin Öztürk, "Arkadan gelen araç, sanki kasti öldürmek istiyor gibi hızlı bir şekilde geldi, 50-60 kilometre hızla ilerlediğini tahmin ediyorum. Vurarak hızlıca uzaklaştı. Kaçan kişi nasıl bir vicdana sahip bilmiyorum. En azından insan bir merak eder, döner bakar. Öldü mü, yaşıyor mu? Belki bir yardımcı olmaya çalışır" diyerek isyan etti…

DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:12
İstanbul’da kurye kabusu yaşadı: Sanki kasti öldürmek istiyor gibi geldi!

Feci geçtiğimiz hafta Pendik'te yaşandı… Motokurye olarak çalışan 2 çocuk babası Ersin Öztürk, 10 AHC 195 plakalı motosikletiyle elindeki son paketi adrese ulaştırmak üzere caddede seyir halindeyken, sokak arasından otomobilin çıkması sonucu durdu.

İstanbul’da kurye kabusu yaşadı: Sanki kasti öldürmek istiyor gibi geldi!

Bu sırada arkadan hızla gelen 34 SK 5613 plakalı otomobil, Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı.

Otomobil çarpan motokurye: "Kaçan sürücü öldürmek ister gibi hızla geldi" | Video

İstanbul’da kurye kabusu yaşadı: Sanki kasti öldürmek istiyor gibi geldi!

Öztürk, kazada hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ersin Öztürk kaçan sürücüden şikayetçi olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul’da kurye kabusu yaşadı: Sanki kasti öldürmek istiyor gibi geldi!

"ŞANSLIYIM!"
Kaza anını anlatan motokurye Ersin Öztürk, "Normal rutin paketimdeydim. Adrese doğru ilerlerken Pendik 23 Nisan Caddesi'nde ara sokaktan bir araç çıktı, tam durmadı, arabanın burnu biraz dışarıdaydı. Ufak bir kalkış hareketi yaptığı için kendimi korumak adına durdum. Yavaşladım durdum ama arkadan gelen araç, sanki kasti öldürmek istiyormuş gibi hızlı bir şekilde geldi, 50-60 kilometre hızla ilerlediğini tahmin ediyorum.

İstanbul’da kurye kabusu yaşadı: Sanki kasti öldürmek istiyor gibi geldi!

Vurarak hızla uzaklaştı. Ben yerde yatarken, uzaklaşan beyaz bir araç gördüm sadece. Ondan sonrası ambulans geldi, vatandaşlar toplandı polis geldi ifademi verdim. Karşı tarafın araştırmasını yaptılar. Sağlık raporu alarak karakola gittik ve şikayetimizi yaptık. Böyle bir kazayı ufak bir zedelenmeyle atlattığım, herhalde olabilecek en hafif şekilde çıktığım için şanslıyım" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA