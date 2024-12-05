Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul’da kurye ölümden döndü: İnsan bir merak eder döner bakar yaşıyor mu diye!

İstanbul’da kurye ölümden döndü: İnsan bir merak eder döner bakar yaşıyor mu diye!

Olay 27 Kasım'da İstanbul Pendik'te yaşandı. Motokurye Ersin Öztürk, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan 2 çocuk babası Ersin Öztürk, "Arkadan gelen araç, sanki kasti öldürmek istiyor gibi hızlı bir şekilde geldi, 50-60 kilometre hızla ilerlediğini tahmin ediyorum. Vurarak hızlıca uzaklaştı. Kaçan kişi nasıl bir vicdana sahip bilmiyorum. En azından insan bir merak eder, döner bakar. Öldü mü, yaşıyor mu? Belki bir yardımcı olmaya çalışır" diyerek isyan etti…