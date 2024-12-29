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İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da Silivri ve Kadıköy'de girdikleri kuyumculardan toplamda 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan çeteye operasyon düzenlendi. 5 ilçede yapılan baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:43
İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Silivri'de, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan C.C.'ye ait kuyumcuya 11 Ekim 2024 tarihinde gece yarısından sonra giren hırsızlar, vitrinde bulunan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken aynı şüpheliler bu kez 11 Aralık 2024 tarihinde Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde bulunan Y.G.'ye ait kuyumcudan hırsızlık yaptı. İş yerinde bulunan kasayı açan şüpheliler yaklaşık 10 milyon liralık altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

HIRSIZLARI ANLARI KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde kepenk kilidini kırarak içeri giren şüphelilerin hızla hareket ederek önce vitrindeki ardından da kasadaki altınları çalarak kaçtıkları görüldü.

İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kimlik bilgilerini belirlediği şüphelileri 25 Aralık Çarşamba günü Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta tespit edilen 16 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Biri kadın 7 şüpheli arasında bulunan M.A.'nın evinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ile 28 fişek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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