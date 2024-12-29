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İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da Silivri ve Kadıköy'de girdikleri kuyumculardan toplamda 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan çeteye operasyon düzenlendi. 5 ilçede yapılan baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:43