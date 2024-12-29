İstanbul’da kuyumculardan 13 milyonluk altın çalan çeteye operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken aynı şüpheliler bu kez 11 Aralık 2024 tarihinde Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde bulunan Y.G.'ye ait kuyumcudan hırsızlık yaptı. İş yerinde bulunan kasayı açan şüpheliler yaklaşık 10 milyon liralık altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı.