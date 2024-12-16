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İstanbul'da taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog: O anları telefonla kaydetti!

Olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Taksiye binen kadın Mecidiyeköy'e gitmek istedi. Şoför ise "Tem otoyolundan giderim" dedi. Sonrasında yaşananlar ise pes dedirtti…

İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:34
İstanbul’da taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog: O anları telefonla kaydetti!

İlginç olay cuma günü Esenyurt'ta yaşandı. Bir alışveriş merkezinin önünden taksiye binen kadın müşteri Mecidiyeköy'e gitmek istedi.

İstanbul’da taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog: O anları telefonla kaydetti!

Taksici önce kabul etti, sonra yola çıkınca "TEM'den gidebilirim" dedi. Yolcu ise "Mecidiyeköy meydana gideceğim, TEM'de ne işimiz var" diyerek durumu kabul etmedi.

İstanbul’da taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog: O anları telefonla kaydetti!

D-100 karayolunda trafiği bahane eden sürücü gitmek istemedi. Bunun üzerine yolcu, Bakırköy İncirliye bırakmasını rica etti.

İstanbul’da taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog: O anları telefonla kaydetti!

Ancak orada da trafik olduğunu belirten sürücü götüremeyeceğini söyledi.

İstanbul’da taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog: O anları telefonla kaydetti!

Duruma sinirlenen kadın yolcu o anları telefonla kayıt altına aldı.

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