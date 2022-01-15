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İstanbul'da yolda yürüyen gençlere öldüresiye dayak! Kan donduran anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de yolda yürüyen gençlere öldüresiye dayak. İki kişi yolda 'omuz atma' yüzünden tartıştıkları gençleri döverek metrelerce yerde sürükledi. Hırslarını alamayan caniler daha sonra darp ettikleri gençleri ayaklarında vurdu. Kan donduran anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:13
İstanbul’da yolda yürüyen gençlere öldüresiye dayak! Kan donduran anlar kamerada

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, İzzet S. ile arkadaşı Mikdat Ç. cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada karşı taraftan gelen Zeki A. ve Talha T. ile 'omuz atma' meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki taraf, kısa sürede kavgaya tutuşunca ortalık karıştı.

İstanbul’da yolda yürüyen gençlere öldüresiye dayak! Kan donduran anlar kamerada

METRELERCE DARP EDEREK SÜRÜKLEYİP BACAĞINDAN VURDULAR
Kavga sırasında Talha T., İzzet S.'yi darp ederek metrelerce sürükledi. İzzet S., Talha T.'den kurtulmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı. Kavga sırasında Zeki A. ise darp ettiği Mikdat Ç.'yi yanında getirdiği tabancayla ayağından vurup, arkadaşının yanına doğru gitti. Elindeki tabancayla tehditler savuran Zeki A., Talha T.'nın darp ettiği İzzet A.'yı da bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da yolda yürüyen gençlere öldüresiye dayak! Kan donduran anlar kamerada

KAĞITHANE POLİSİ SALDIRGANLARI KISA SÜREDE YAKALADI
Olayı ardından vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında bacaklarından vurulan İzzet S. ve Mikdat Ç. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul’da yolda yürüyen gençlere öldüresiye dayak! Kan donduran anlar kamerada

Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeki A.'yı ve Talha T.'yi olayda kullanılan silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul’da yolda yürüyen gençlere öldüresiye dayak! Kan donduran anlar kamerada

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Zeki A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Talha T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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