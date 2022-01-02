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İşte dünyanın en zengin 10 ismi

Dünyanın en zengin insanları korona pandemisine rağmen 2021'de servetine servet kattı. Özellikle yeni nesil teknolojilerle ilgilienen Elon Musk gibi isimler için geçtiğimiz yıl oldukça bereketliydi. İşte serveti en çok artan 10 isim...

Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:25
İşte dünyanın en zengin 10 ismi

2021 yılında dünyanın en zengin insanları servetlerine toplamda 402 milyar dolar (yaklaşık 5.5 trilyon) ekledi. Bloomberg'in araştırmasına göre dünyanın en zengin 10 kişisi ise şöyle:

İşte dünyanın en zengin 10 ismi

10. Warren Buffet - 109 milyar dolar
'Omaha kahini' olarak isimledirilen ABD'nin en ünlü iş insanı. Buffet, tüm zamanların en başarılı kahini olarak geçiyor. Dünyaca ünlü pil markası Duracell de başta olmak üzeren 60'tan fazla şirketi var. Buffet 2021'de servetine 21 milyar dolar daha ekledi.

İşte dünyanın en zengin 10 ismi

9. Larry Ellison - 109 milyar dolar
Dünyaca ünlü yazılım şirketinin Oracle'nin kurucusu. Ellison, 2021'de servetine 29 milyar dolar daha ekledi.

İşte dünyanın en zengin 10 ismi

8. Steve Ballmer - 163 milyar dolar

2000 yılından beri Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen ABD'li iş insanı. Ballmer servetine 2021'de 41 milyar dolar daha ekledi. Ballmer 2021'de servetine 41 milyar dolar daha ekledi.

İşte dünyanın en zengin 10 ismi

7. Sergey Brin - 125 milyar dolar

Larry Page ile birlilkte Google' kuran ABD'li yazılım mühendisi ve internet girişimcisi. Page 2021'de servetine 45 milyar dolar daha ekledi.

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