İşte dünyanın en zengin 10 ismi

2021 yılında dünyanın en zengin insanları servetlerine toplamda 402 milyar dolar (yaklaşık 5.5 trilyon) ekledi. Bloomberg'in araştırmasına göre dünyanın en zengin 10 kişisi ise şöyle:

10. Warren Buffet - 109 milyar dolar

'Omaha kahini' olarak isimledirilen ABD'nin en ünlü iş insanı. Buffet, tüm zamanların en başarılı kahini olarak geçiyor. Dünyaca ünlü pil markası Duracell de başta olmak üzeren 60'tan fazla şirketi var. Buffet 2021'de servetine 21 milyar dolar daha ekledi.

9. Larry Ellison - 109 milyar dolar

Dünyaca ünlü yazılım şirketinin Oracle'nin kurucusu. Ellison, 2021'de servetine 29 milyar dolar daha ekledi.

8. Steve Ballmer - 163 milyar dolar 2000 yılından beri Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen ABD'li iş insanı. Ballmer servetine 2021'de 41 milyar dolar daha ekledi. Ballmer 2021'de servetine 41 milyar dolar daha ekledi.