İşte karşınızda 2022 Opel Astra Sports Tourer! Tasarımda neler değişti? Yenilikler nedir?

Alman otomotiv markaları denilince akla gelen ilk isimlerden biri de Opel'dir. Şimdiye kadar birçok başarılı modele imza atan Opel'de büyük bir hareketlilik yaşanıyordu ve bu durumun nedeni belli oldu. 2022 Opel Astra Sports Tourer resmen ortaya çıktı.

2022 Opel Astra Sports Tourer'ın tasarımı hatchback versiyon ile büyük oranda aynı. Öte yandan, uzun tavanlı modelin uzunluğu 4642 mm, genişliği 1860 mm, yüksekliği ise 1480 mm olarak açıklandı. Bu kapsamda hatchback'ten 27 cm daha uzun ve 10 mm daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 2732 mm'lik aks mesafesi de yine 57 mm daha uzun.

Yeni Astra Sports Tourer'ın bagaj yükleme eşiğinin yüksekliği 600 mm civarında. Arka koltuklar aktif durumdayken 608 litre bagaj hacmi sunuluyor. 40:20:40 oranında katlanan koltuklar arkada düz bir zemin oluşturuyor ve 1634 litre bagaj hacmi elde edilebiliyor. PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlarda lityum iyon bataryadan dolayı bu değerler sırasıyla 548 litre ve 1574 litre olarak karşımıza çıkıyor.

Yenilenen station wagon'un motor seçenekleri detaylıca açıklanmadı. Kaputun altında yüksek verimliliğe sahip benzinli ve dizel motorlar kullanıldığı belirtildi. Bu motorların güç çıkışları 110 beygir ve 130 beygir arasında değişmekle birlikte, elektrik desteğine sahip PHEV versiyonlarda 225 beygire kadar yükseliyor. 6 ileri manuel şanzıman benzinli ve dizel motorlarda standart. Daha güçlü seçeneklerde ise 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonu mevcut.