İstediği her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının basit sırrı: "Yemek yerken mutlaka..."
Lisa Dove, kilo sorunlarıyla özellikle yıllarca uğraşmış ve bununla ilgili basit bir yöntemi denemeden önce önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı. Fakat basit bir yöntemle 1 yılda tam 72 kilo verdi. Lisa, üç çocuğu olan bir anneydi ve kilo vermeden önce duygusal yeme sorunları ve tip 2 diyabetle uğraşıyordu. Beslenme, egzersiz ve kendi kendine yenilgiye yol açan alışkanlıklarından vazgeçerek diyabet ve fazla kilolarından kurtuldu. Nasıl mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:39