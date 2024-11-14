İstediği her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının basit sırrı: "Yemek yerken mutlaka..."

"Kilo almamla ilgili her zaman içsel konuşmalar yapardım ve kafamda aşırı kilolu olmam için bahaneler üretirdim." diyen Dove, "yoğun bir kariyerin var ve üç çocuğun peşinden koşuyorsun, bu yüzden çok streslisin. Fast food yemen ve egzersiz yapmaya zaman bulamaman anlaşılabilir" gibi listelemeler yapıyordu.