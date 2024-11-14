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İstediği her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının basit sırrı: "Yemek yerken mutlaka..."

Lisa Dove, kilo sorunlarıyla özellikle yıllarca uğraşmış ve bununla ilgili basit bir yöntemi denemeden önce önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı. Fakat basit bir yöntemle 1 yılda tam 72 kilo verdi. Lisa, üç çocuğu olan bir anneydi ve kilo vermeden önce duygusal yeme sorunları ve tip 2 diyabetle uğraşıyordu. Beslenme, egzersiz ve kendi kendine yenilgiye yol açan alışkanlıklarından vazgeçerek diyabet ve fazla kilolarından kurtuldu. Nasıl mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:39
İstediği her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının basit sırrı: Yemek yerken mutlaka...

Lisa Dove, kiloları nedeniyle sosyal hayatta çeşitli zorluklarla karşılaştığını, teknoloji sektöründe çalışırken birçok iş yemeğinin kendisi için işkenceye dönüştüğünü anlattı. Restorana gittiğimizde ilk yaptığı şeyin "Masa istiyoruz, lütfen" cümlesi olduğunu ve birisi öneride bulunmadan önce hemen atıldığını anlattı. Lisa; bunun sebebini "Göbeğimin sığmaması utancıyla karşılaşmak istemezdim" cümleleriyle açıkladı.

İstediği her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının basit sırrı: Yemek yerken mutlaka...

Dove, "Uçuş sırasında bir emniyet kemeri uzatmasını istemekten nefret ediyordum" dedi. Tiyatroların koltukları dar olduğu için bir oyunu bile izleyemediğini anlattı. "Ayakkabılarımı bağlayamamıştım ve ayaklarımın tırnaklarını bile kesemiyordum. Çocuklarımdan biriyle yerde otururken, kendimi çekmek için doğru pozisyona gelmem birkaç dakika alıyordu" diyerek kendine dair hayal kırıklıklarını sıraladı.

İstediği her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının basit sırrı: Yemek yerken mutlaka...

"Kilo almamla ilgili her zaman içsel konuşmalar yapardım ve kafamda aşırı kilolu olmam için bahaneler üretirdim." diyen Dove, "yoğun bir kariyerin var ve üç çocuğun peşinden koşuyorsun, bu yüzden çok streslisin. Fast food yemen ve egzersiz yapmaya zaman bulamaman anlaşılabilir" gibi listelemeler yapıyordu.

İstediği her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının basit sırrı: Yemek yerken mutlaka...

Dove, ailesinin ve işinin sağlığımdan önce geldiğini belirtti. Ek olarak, 72 kilo verdikten sonra diyet ve egzersiz programlarını birleştirerek bu fikrin ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettiğini söyledi.

İstediği her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının basit sırrı: Yemek yerken mutlaka...

"Her zaman duygusal bir yiyiciyim. Ancak en küçük çocuğum Ashley doğduktan sonra, kontrolümü gerçekten kaybettim. Bir pizza sipariş etmek daha kolaydı çünkü yemek yapmaya çok az vaktim vardı"

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