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İşten ayrılmak istediğini söyleyemeyen adam öyle bir şey yaptı ki… Duyunca ‘yok artık’ diyeceksiniz

'Hayır' demeyi öğrenmek kulağa kolay geliyor, ancak bazı insanlar için hayatları boyunca mücadele ettikleri bir şey olabilir. Öyle ki 32 yaşında Hintli bir adam akrabasının şirketindeki işinden ayrılmayı istediğini söyleyemediği için akıllara zarar bir eylem gerçekleştirdi.