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İşten ayrılmak istediğini söyleyemeyen adam öyle bir şey yaptı ki… Duyunca ‘yok artık’ diyeceksiniz

'Hayır' demeyi öğrenmek kulağa kolay geliyor, ancak bazı insanlar için hayatları boyunca mücadele ettikleri bir şey olabilir. Öyle ki 32 yaşında Hintli bir adam akrabasının şirketindeki işinden ayrılmayı istediğini söyleyemediği için akıllara zarar bir eylem gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:46
İşten ayrılmak istediğini söyleyemeyen adam öyle bir şey yaptı ki… Duyunca ‘yok artık’ diyeceksiniz

Olay geçtiğimiz ayın başında gerçekleşti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adamın işinden ayrılmak istediğini söyleyemediği için parmaklarını kestiği ortaya çıktı.

İşten ayrılmak istediğini söyleyemeyen adam öyle bir şey yaptı ki… Duyunca ‘yok artık’ diyeceksiniz

Mayur Tarapara memleketi Surat'taki bir polis karakoluna sol elindeki dört parmağının eksik olduğunu bildirmek için gitti. Motosikletiyle bir arkadaşının evine giderken aniden başının döndüğünü ve yol kenarında bayıldığını iddia etti.

İşten ayrılmak istediğini söyleyemeyen adam öyle bir şey yaptı ki… Duyunca ‘yok artık’ diyeceksiniz

10 dakika sonra uyandığında sol elindeki dört parmağın kesilmiş olduğunu gördü. Polis soruşturma esnasında Mayur'un hikayesinde büyük boşluklar buldu.

İşten ayrılmak istediğini söyleyemeyen adam öyle bir şey yaptı ki… Duyunca ‘yok artık’ diyeceksiniz

Garip vaka, şehrin Suç Şubesine transfer edilmeden önce Surat'taki Amroli polis karakolunda kaydedildi.

İşten ayrılmak istediğini söyleyemeyen adam öyle bir şey yaptı ki… Duyunca ‘yok artık’ diyeceksiniz

Araştırmacılar, kurbanın bayıldığını iddia ettiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye ve görgü tanıklarını araştırmaya başladılar ancak neredeyse hiçbir şey doğrulanamadı.

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